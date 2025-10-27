Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, ha presentado la competición. SUR

Arranca con 25 equipos la Liga de Marbella de Fútbol 7 para mayores de 35 años

Los conjuntos están formados por 400 jugadores que competirán en dos categorías

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:57

Este lunes comienza una nueva edición de la Liga Local de Fútbol 7 para mayores de 35 años, una iniciativa organizada por la delegación de ... Deportes del Ayuntamiento de Marbella, que esta temporada contará con la participación de 25 equipos y más de 400 jugadores, que jugarán divididos en primera división, con 12 conjuntos, y segunda, con 13. Los encuentros se disputarán cada lunes, en horario de 21.00 a 23.00 horas, en diversas instalaciones deportivas municipales que han sido objeto de recientes mejoras. El sistema de competición seguirá el formato de liga regular y se prolongará hasta mediados de mayo, cuando se conocerán los campeones de cada categoría, así como los ascensos y descensos.

