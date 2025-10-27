Arranca con 25 equipos la Liga de Marbella de Fútbol 7 para mayores de 35 años

Este lunes comienza una nueva edición de la Liga Local de Fútbol 7 para mayores de 35 años, una iniciativa organizada por la delegación de ... Deportes del Ayuntamiento de Marbella, que esta temporada contará con la participación de 25 equipos y más de 400 jugadores, que jugarán divididos en primera división, con 12 conjuntos, y segunda, con 13. Los encuentros se disputarán cada lunes, en horario de 21.00 a 23.00 horas, en diversas instalaciones deportivas municipales que han sido objeto de recientes mejoras. El sistema de competición seguirá el formato de liga regular y se prolongará hasta mediados de mayo, cuando se conocerán los campeones de cada categoría, así como los ascensos y descensos.

El concejal del ramo, Lisandro Vieytes, ha detallado que «como novedad, la presente edición contará con árbitros federados, en el marco del acuerdo de colaboración con la Federación Andaluza de Fútbol, con el objetivo de dotar a la liga de un mayor nivel de profesionalización y rigor». Además, la delegación del ramo ha entregado a cada equipo dos balones oficiales para el desarrollo de los partidos. «Esta liga es una de las competiciones más especiales dentro del calendario local, porque permite que muchos aficionados sigan disfrutando del fútbol y de la actividad física en un ambiente de compañerismo».

Asimismo, ha destacado que «no solo fomenta el deporte base, sino también esta práctica entre los adultos, que encuentran aquí un punto de encuentro semanal con amigos». Por último, ha remarcado que «la mejora constante de nuestras instalaciones refuerza el desarrollo de ligas como esta».