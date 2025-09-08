Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La iniciativa de Apymespa ha sido respaldada por la edil del Distrito de Nueva Andalucía, Vanessa Ortiz de Zarate. Josele

Apymespa distribuirá 3.200 tarjetas escolares con descuentos en una docena de comercios locales

El Ayuntamiento ha respaldado la iniciativa de la asociación, que llegará a los centros educativos de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:56

El Ayuntamiento de Marbella ha respaldado un año más la iniciativa de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara (Apymespa), ... que distribuirá 3.200 tarjetas escolares con descuentos que oscilarán entre el 10 y el 20 por ciento en una docena de comercios locales. La concejala del Distrito de Nueva Andalucía, Vanessa Ortiz de Zarate, ha asistido a la presentación y ha subrayado la importancia de esta campaña, puesta en marcha en colaboración con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS), «para ayudar a las familias en el inicio del curso 2025-2026», al tiempo que ha agradecido el compromiso del tejido empresarial que «siempre está ahí para apoyar a nuestros vecinos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  4. 4 La fiebre por las tartas de queso crece en Málaga con la apertura de la primera tienda de Seixis
  5. 5 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  6. 6 Miles de personas se citan en las playas de Torre del Mar para ver las acrobacias de los aviones
  7. 7 El silencio más difícil: cómo detectar el abuso sexual infantil
  8. 8 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
  9. 9 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  10. 10 Viajes del Imserso: cuenta atrás para reservar los paquetes vacacionales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Apymespa distribuirá 3.200 tarjetas escolares con descuentos en una docena de comercios locales

Apymespa distribuirá 3.200 tarjetas escolares con descuentos en una docena de comercios locales