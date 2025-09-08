Apymespa distribuirá 3.200 tarjetas escolares con descuentos en una docena de comercios locales
El Ayuntamiento ha respaldado la iniciativa de la asociación, que llegará a los centros educativos de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía
Marbella
Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:56
El Ayuntamiento de Marbella ha respaldado un año más la iniciativa de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara (Apymespa), ... que distribuirá 3.200 tarjetas escolares con descuentos que oscilarán entre el 10 y el 20 por ciento en una docena de comercios locales. La concejala del Distrito de Nueva Andalucía, Vanessa Ortiz de Zarate, ha asistido a la presentación y ha subrayado la importancia de esta campaña, puesta en marcha en colaboración con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS), «para ayudar a las familias en el inicio del curso 2025-2026», al tiempo que ha agradecido el compromiso del tejido empresarial que «siempre está ahí para apoyar a nuestros vecinos».
Por su parte, la representante de Apymespa, Cristina Fernández, ha recordado que este proyecto se puso en marcha en 2008 y que se ha convertido «en un referente para aliviar el gasto que supone la adquisición de material escolar, junto a otros productos y servicios, y en un importante dinamizador del comercio tradicional». «Es una simbiosis entre la economía local y las familias, que favorece el consumo en el municipio y acerca los servicios a quienes más lo necesitan», ha señalado.
Las tarjetas descuento se distribuirán a través de las AMPAS de los centros educativos de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía, así como de la Asociación Detente y Ayuda (DYA), que se encargará de entregarlas a familias en situación de exclusión social «facilitando así su acceso a los recursos necesarios para la vuelta al colegio», ha remarcado la gerente del colectivo, Paqui Muñoz.
