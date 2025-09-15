Ángeles Muñoz destaca el éxito de organización y deportivo de la Copa Davis

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha destacado el éxito de organización y deportivo en una «emocionante» eliminatoria en la que la ciudad ha vuelto ... a ser talismán para el equipo nacional en la Copa Davis. La regidora ha resaltado, además, el hecho de que España haya conseguido remontar por primera vez un 0-2 en la historia de este campeonato y ha subrayado que esta nueva cita supone un impacto económico en la ciudad superior a los dos millones de euros.

«La Coipa Davis ha demostrado ser una excelente oportunidad para impulsar la economía local y promover el turismo en el municipio» Ángeles Muñoz Alcaldesa de Marbella

«Marbella se ha situado nuevamente en el epicentro del tenis mundial y se ha convertido en un referente en la celebración de eventos deportivos de talla internacional», ha incidido Muñoz. Asimismo, ha añadido que esta eliminatoria de la Davis, que ha enfrentado a los equipos de nuestro país y Dinamarca, «ha demostrado ser una excelente oportunidad para impulsar la economía local y promover el turismo en el municipio».

A este respecto, ha reseñado del mismo modo el hecho de que esta cita, que se celebra por quinta vez en Marbella, «se ha llevado a cabo con unas excelentes condiciones climatológicas y contando con una infraestructura de gran nivel, en el marco incomparable de Puente Romano, y albergando a 5.000 espectadores».

«Todos hemos podido disfrutar de una gran eliminatoria que culminó con una épica remontada por parte del equipo español», ha apostillado, al tiempo que ha agradecido a la Real Federación Española de Tenis (RFET), a la Junta de Andalucía, a la delegación municipal de Deportes y al resto de concejalías implicadas «su trabajo para que Marbella vuelva a dejar patente su gran capacidad para albergar campeonatos deportivos de primer nivel».