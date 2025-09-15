Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marbella volvió a ser talismán para el combinado español, que no solo ganó sino que por primera vez remontó un 0-2. SUR

Ángeles Muñoz destaca el éxito de organización y deportivo de la Copa Davis

La alcaldesa de Marbella cifra en dos millones de euros el impacto del evento

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:04

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha destacado el éxito de organización y deportivo en una «emocionante» eliminatoria en la que la ciudad ha vuelto ... a ser talismán para el equipo nacional en la Copa Davis. La regidora ha resaltado, además, el hecho de que España haya conseguido remontar por primera vez un 0-2 en la historia de este campeonato y ha subrayado que esta nueva cita supone un impacto económico en la ciudad superior a los dos millones de euros.

