Los alquileres de temporada para trabajadores en Marbella tendrán un precio aproximado de 9 euros el metro cuadrado

María Albarral Marbella Jueves, 29 de mayo 2025, 00:18

Marbella va a poner en marcha alquileres de temporada para trabajadores que lleguen a la ciudad y lo va a hacer con un precio tasado. La alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz, ha informado que estas rentas estarán por debajo del coste de mercado, lo que va a suponer, aproximadamente, 9 euros el metro cuadrado. «Desde que anunciamos la medida muchos empresarios han mostrado ya su interés», ha asegurado la regidora quien ha matizado que «no hay una rentabilidad alta, pero muchos de ellos quieren invertir en su ciudad y se implican en proyectos que mejoren el día a día de los vecinos».

Así pues, el Ayuntamiento marbellí va a ceder parcelas de equipamiento a coste cero a promotores de la localidad para que construyan viviendas bajo esta fórmula que permita a los empleados públicos y a los profesionales que llegan a Marbella a ofrecer sus servicios por un tiempo limitado, un acceso a alojamientos a precios razonables. Esta iniciativa ha sido muy bien recibida entre colectivos como el personal sanitario, docentes o policías que se han visto, en muchas ocasiones, con dificultades para encontrar un piso donde vivir mientras prestan sus servicios de manera temporal.

Lo mismo ha sucedido, especialmente, con el sector del turismo y la restauración. Muchos hoteles, comercios y restaurantes encuentran problemas a la hora de incorporar personal en temporada alta a sus plantillas debido a la dificultad de encontrar alojamiento para sus empleados, por lo que de esta manera el inconveniente se vería aliviado.

El primer terreno que se va a habilitar está ubicado en Las Chapas y cuenta con 10.000 metros cuadrados, superficie para poder albergar hasta 280 inmuebles. Asimismo Muñoz ha anunciado que esta medida aliviará igualmente la presión sobre el mercado de arrendamiento de larga duración. De esta manera, los contratos de temporada se irían a las nuevas viviendas que se van a construir dejando el resto de inmuebles para aquellas personas que quieran hacer su proyecto de vida en un lugar a más largo plazo.

Cesión del suelo

La oposición en el Ayuntamiento de Marbella se muestra un tanto escéptica con la medida, sin embargo, la acogen con buen grado. Aún así, los grupos políticos del Consistorio piden al equipo de gobierno que ceda también terrenos para construcción de VPO. «Llevamos tiempo pidiendo que pongan el suelo a disposición para vivienda pública al igual que les repetimos que lo mismo pueden hacer con la Residencia Tiempo Libre», ha señalado a SUR la portavoz socialista, Isabel Pérez, quien ha aclarado que «es algo que ya está construido y se podría alquilar». De esta forma, según los socialistas se obtendrían soluciones más a corto plazo.

Desde OSP, el edil Manuel Osorio critica los altos precios de la vivienda protegida en la ciudad. «Hace tiempo que decimos que la cesión de terrenos abarata los costes. Bienvenida sea la iniciativa pero que eso tiene también que hacerse con los suelos para la construcción de VPO y no venderlos. Ahora mismo la compra de viviendas protegidas está diseñada para personas que ganan 3.000 euros y no para 'mileuristas' que no se pueden permitir los precios de venta», ha apuntado el concejal quien ha añadido que «la vivienda pública tiene que estar al servicio de la gente sin recursos».

Finalmente, VOX no se opone «a todo tipo de medidas que permitan ampliar la oferta disponible y facilitar que en Marbella puedan tener alojamiento los trabajadores». Igualmente, el partido conservador ha asegurado a este diario que apuestan «por soluciones a largo plazo y no de corto pues el alquiler temporal es un parche para salir del paso». En este sentido, han destacado que «esto supone ampliar la superficie disponible, reducir trabas burocráticas y que las administraciones se impliquen de verdad con la bajada de impuestos sobre el suelo».