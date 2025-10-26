Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, asistió a la cena con motivo del 50º aniversario del club de golf Aloha. SUR

La alcaldesa de Marbella respalda al club de golf Aloha en su 50.º aniversario

Muñoz destaca «su gran trayectoria como institución deportiva de referencia y su aportación a la excelencia de la ciudad»

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 26 de octubre 2025, 22:31

Comenta

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, asistió ayer a la cena con motivo del 50.º aniversario del club de golf Aloha, que reunió a ... más de medio millar de personas en las instalaciones del recinto. La regidora destacó «su gran trayectoria como institución deportiva de referencia y su aportación a la excelencia de la ciudad como un valor añadido» y quiso resaltar de forma especial «la magnífica labor que su presidente, Rafael Fontán, ha desarrollado en los últimos quince años al frente».

