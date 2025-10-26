La alcaldesa de Marbella respalda al club de golf Aloha en su 50.º aniversario

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, asistió ayer a la cena con motivo del 50.º aniversario del club de golf Aloha, que reunió a ... más de medio millar de personas en las instalaciones del recinto. La regidora destacó «su gran trayectoria como institución deportiva de referencia y su aportación a la excelencia de la ciudad como un valor añadido» y quiso resaltar de forma especial «la magnífica labor que su presidente, Rafael Fontán, ha desarrollado en los últimos quince años al frente».

Asimismo, aseguró que «es uno de los campos más emblemáticos de la Costa del Sol y uno de los mejores de España» y puso de relieve «la calidad y profesionalidad de su servicio, la elegancia que ha cultivado como seña de identidad y la gran familia que ha sabido crear desde su apertura en 1975».

La primera edil recordó que el club «ha acogido torneos internacionales de primer nivel a lo largo de sus cinco décadas de historia» como el Open de Andalucía, el Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino o el Staysure Marbella Legends y afirmó que «ha contribuido decisivamente a proyectar la imagen de la localidad como destino líder de deporte y bienestar».

Fontán, por su parte, indicó que «es un club señero que siempre ha estado comprometido, no solo con sus socios, sino con toda la ciudad y con el tejido social y turístico local» y agradeció «el respaldo incondicional que siempre nos ha brindado el Ayuntamiento».