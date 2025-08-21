Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha mostrado su satisfacción por la elección del municipio como sede del torneo. Josele

La alcaldesa destaca la elección de Marbella como sede de la Reserve Cup y subraya el impacto deportivo, turístico y mediático

La competición, que reunirá por primera vez en Europa a los 16 mejores jugadores de pádel del mundo en las instalaciones del hotel Puente Romano, se disputará del 18 al 20 de septiembre

María Albarral

Marbella

Jueves, 21 de agosto 2025, 17:19

Marbella albergará del 18 al 20 de septiembre la Reserve Cup, una competición internacional de pádel que reunirá a los 16 mejores jugadores del mundo ... en las instalaciones del hotel Puente Romano. El evento, que aterriza por primera vez en Europa tras consolidarse como cita de referencia en Estados Unidos, combinará el deporte de élite con un formato innovador, proyección internacional y un entorno exclusivo. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha mostrado su satisfacción por la elección del municipio como sede del torneo y ha señalado que «es todo un honor para el municipio acoger una competición de estas características, que contribuirá a seguir posicionando a nuestra ciudad como un referente internacional del binomio turismo y deporte». La regidora ha agradecido «de manera muy especial» a la organización y a los patrocinadores, «porque no es fácil traer un evento tan potente y de tanta calidad a todos los niveles».

