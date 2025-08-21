La alcaldesa destaca la elección de Marbella como sede de la Reserve Cup y subraya el impacto deportivo, turístico y mediático

Marbella albergará del 18 al 20 de septiembre la Reserve Cup, una competición internacional de pádel que reunirá a los 16 mejores jugadores del mundo ... en las instalaciones del hotel Puente Romano. El evento, que aterriza por primera vez en Europa tras consolidarse como cita de referencia en Estados Unidos, combinará el deporte de élite con un formato innovador, proyección internacional y un entorno exclusivo. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha mostrado su satisfacción por la elección del municipio como sede del torneo y ha señalado que «es todo un honor para el municipio acoger una competición de estas características, que contribuirá a seguir posicionando a nuestra ciudad como un referente internacional del binomio turismo y deporte». La regidora ha agradecido «de manera muy especial» a la organización y a los patrocinadores, «porque no es fácil traer un evento tan potente y de tanta calidad a todos los niveles».

Muñoz ha asegurado que la celebración de la Reserve Cup «demuestra, una vez más, que Marbella es un escaparate mundial», y ha añadido que el torneo «atraerá la atención de medios de comunicación nacionales e internacionales, con el consiguiente retorno para la imagen de nuestra ciudad». Asimismo, ha señalado que «los jugadores se enamorarán de Marbella, porque quien la conoce repite y se fideliza con el destino». También ha puesto en valor que el evento coincidirá con la celebración, en septiembre, de la Copa Davis, «lo que convertirá ese mes en una gran cita con el deporte de la raqueta en un entorno privilegiado como Puente Romano».

Por su parte, el director general de la Reserve Cup, Víctor Ruiz, ha agradecido «el apoyo y la acogida del Ayuntamiento», y ha señalado que el torneo «cuenta con un formato único, que combina el juego por equipos, reglas dinámicas e imprevisibles, y un entorno VIP pero accesible para todos los públicos». «Llevamos más de un año trabajando para traer esta competición aquí y han sido todo facilidades», ha recalcado. También ha destacado la participación de personalidades del mundo del deporte y la presencia de patrocinadores de primer nivel.

Por otro lado, el director general de Puente Romano, Gonzalo Rodríguez, ha resaltado «la sinergia perfecta entre las necesidades de los jugadores y la calidad de las instalaciones», mientras que el jugador Mike Yanguas, afincado en Marbella, ha afirmado que «es un orgullo jugar en casa en un evento que va a marcar un antes y un después por su carácter innovador y su proyección»