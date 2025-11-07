Angeles Muñoz recibe a la golfista marbellí Martina Tirado, campeona de España benjamín

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha recibido en el Ayuntamiento a la joven golfista Martina Tirado y ha puesto en valor sus logros de ... esta temporada, donde se ha proclamado campeona de Andalucía y de España en la categoría Benjamín, entre otros títulos. La regidora ha resaltado «el orgullo que supone para Marbella contar con una deportista tan joven, con tanto talento y con una proyección tan prometedora en este deporte».

Ha recalcado que «es una satisfacción que una jugadora local como Martina, tan pequeña, haya conseguido estos éxitos y represente a Marbella en el mundo del golf». «Nuestra ciudad cuenta con 13 campos para la práctica de esta modalidad y es un destino deportivo de referencia, por lo que tener jóvenes promesas formadas aquí es motivo de gran satisfacción», ha añadido.

Martina será una de las beneficiarias de la líneas de ayudas del Ayuntamiento para fomentar el deporte base y apoyar a los deportistas locales

Asimismo, el concejal del ramo, Lisandro Vieytes, ha recordado el compromiso del Consistorio con el fomento del deporte base y el apoyo a los jugadores locales y ha señalado que «este año hemos lanzado por primera vez líneas de ayuda y subvenciones para apoyar a nuestros deportistas, y Martina será beneficiaria de una de ellas».

Además, ha recordado que el Ayuntamiento también tiene un acuerdo con el Club Guadalmina, «donde está entrenando y practicando y donde también tiene a sus profesores que son los que han conseguido que llegue hasta donde ha llegado». Por su parte, la golfista se ha mostrado «muy contenta» por la recepción de la alcaldesa y ha agradecido el apoyo recibido por parte de su familia, el club y el Consistorio. «Mi entrenador me enseña a concentrarme y a no rendirme», ha explicado Martina.