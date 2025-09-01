Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha visitado la nueva sede de la Agrupación Musical Marbella, una nave que ha construido el Ayuntamiento en Arroyo Primero. SUR

La Agrupación Musical Marbella dispone de nueva sede en Arroyo Primero

El Ayuntamiento ha culminado la construcción de una nave de usos múltiples que ha cedido a la institución, que hasta ahora ocupaba los bajos del estadio municipal Antonio Lorenzo Cuevas

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:04

El Ayuntamiento de Marbella ha culminado las obras de una nueva nave de usos múltiples en la zona de Arroyo Primero, que ha cedido para ... el uso de la Agrupación Musical Marbella. Se trata de un equipamiento de más de 500 metros cuadrados de superficie diseñado para albergar la actividad diaria de este colectivo. El edificio cuenta con un entorno accesible y responde a la necesidad de reubicar a la banda, que hasta ahora hacía uso de un local en los bajos del Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas.

