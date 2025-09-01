La Agrupación Musical Marbella dispone de nueva sede en Arroyo Primero

El Ayuntamiento de Marbella ha culminado las obras de una nueva nave de usos múltiples en la zona de Arroyo Primero, que ha cedido para ... el uso de la Agrupación Musical Marbella. Se trata de un equipamiento de más de 500 metros cuadrados de superficie diseñado para albergar la actividad diaria de este colectivo. El edificio cuenta con un entorno accesible y responde a la necesidad de reubicar a la banda, que hasta ahora hacía uso de un local en los bajos del Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha visitado la instalación, ha destacado que «este nuevo espacio permitirá a la agrupación seguir creciendo». «Desde el primer momento buscamos un emplazamiento adecuado, que respetara su arraigo en la zona y facilitara el acceso del alumnado», ha explicado la regidora, quien ha subrayado que «el proyecto se ha desarrollado en tiempo récord gracias al trabajo coordinado entre el Consistorio y la propia banda».

Muñoz, que ha estado acompañada por el concejal de Obras, Diego López, ha remarcado la colaboración con el director del colectivo, Pepe Sánchez, para integrar todas las necesidades en el diseño final. «Me decían que esta sede ya es la envidia de Andalucía, y no me cabe duda de que supone un salto muy importante en cuanto a calidad formativa y musical», ha afirmado la primera edil, quien ha añadido que «más de 100 chicos y chicas participan de forma activa en esta agrupación, y más de 70 realizan salidas profesionales llevando el nombre de Marbella por todo el mundo».

Por su parte, el director de la agrupación, Pepe Sánchez, ha expresado su agradecimiento al Ayuntamiento «por haber hecho realidad un sueño largamente anhelado». «Venimos de unas instalaciones provisionales y encontrarnos con este espacio moderno, funcional y sonorizado ha sido un cambio extraordinario», ha afirmado. Sánchez también ha subrayado el respaldo constante del equipo de Gobierno, reiterando que «siempre hemos sentido su apoyo y compromiso con la agrupación, incluso cuando nuestras peticiones eran complejas de ejecutar».

La nueva sede incluye cuatro salas de ensayo independientes, una oficina administrativa y un espacio destinado a la uniformidad y al material instrumental.