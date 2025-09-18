Casi 3.000 personas participarán en la Marbella 4 Days Walking

La nueva edición de Marbella 4 Days Walking tendrá lugar del 2 al 5 de octubre y contará con la participación de casi 3.000 ... personas. Así lo ha anunciado hoy la directora general de Turismo, Laura de Arce, quien ha subrayado que «es una cita deportiva que cumple 14 años de existencia, que ha ido creciendo y consolidándose a lo largo del tiempo y que es muy relevante para la desestacionalización, porque atrae a visitantes durante una época que marca el inicio del otoño y que es perfecta para disfrutar del clima, la naturaleza y el patrimonio cultural de la ciudad sin las aglomeraciones del verano».

Además, ha resaltado que «este año se adelanta casi una semana respecto al pasado y creemos que va a mejorar la experiencia porque se evita coincidir con el puente del Pilar» y ha destacado que «las previsiones de crecimiento son muy positivas para 2026, ya que se trabaja en la posibilidad de ampliar hasta 5.000 personas, reflejando el éxito de esta propuesta».

De Arce, que ha estado acompañada por las representantes de la organización Arabella M. Wessels y Maaike Engbersen, ha precisado que la inauguración tendrá lugar el día 1 de octubre en la Plaza del Mar y contará con la asistencia del embajador de Países Bajos en España, Roel Nieuwenkamp.

4 Days Walking es un encuentro especialmente femenino: el 69% de las asistentes son mujeres

El programa arrancará el día 2 y ofrecerá tres rutas diferenciadas: la verde, con una distancia aproximada de 10 kilómetros; la azul, con un recorrido de 20 kilómetros, y la lago, con un itinerario de 30 kilómetros. Además, se incluyen dos circuitos 'challenger' que se desarrollan por terrenos de montaña, incluyendo la subida al Refugio de Juanar, para caminantes más experimentados. «Son desafíos que congregan a un 3% de los participantes, pero son muy valorados por quienes desean superar sus propios límites y disfrutar de un entorno natural único», ha señalado.

Asimismo, ha llamado la atención sobre el hecho de que un 69% de las asistentes son mujeres «convirtiendo el 4 Days Walking en un encuentro especialmente femenino». Por último, ha resaltado la implicación de las fuerzas de seguridad, servicios sanitarios y equipos de rescate especializados «para garantizar que las jornadas se desarrollen con absoluta normalidad y sin contratiempos».

Los participantes proceden de 17 países de Europa, Asia y América, lo que pone de manifiesto la gran proyección mundial de la cita

Wessels ha agradecido el respaldo institucional y ha explicado que el evento, que nació en Holanda, «reúne en la edición de Marbella a 17 nacionalidades, incluyendo caminantes de Países Bajos, Alemania, Francia y un creciente número de españoles, así como visitantes de lugares tan diversos como Japón o Colombia, poniendo de manifiesto su gran proyección mundial».

Por último, Engbersen ha incidido en que la organización «cuenta con un equipo de más de un centenar de personas, en su mayoría voluntarios, que es esencial para poder llevar a cabo una iniciativa de esta envergadura» y ha recordado que, además de las rutas, la Plaza del Mar albergará actividades gastronómicas, música en vivo y baile como oferta complementaria.