La directora general de Turismo, Laura de Arce, ha presentado la cita junto a Arabella M. Wessels y Maaike Engbersen, representantes de la organización. SUR

Casi 3.000 personas participarán en la Marbella 4 Days Walking

La cita deportiva se celebrará del 2 al 5 de octubre y sirve al objetivo de desestacionalizar el turismo

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:08

La nueva edición de Marbella 4 Days Walking tendrá lugar del 2 al 5 de octubre y contará con la participación de casi 3.000 ... personas. Así lo ha anunciado hoy la directora general de Turismo, Laura de Arce, quien ha subrayado que «es una cita deportiva que cumple 14 años de existencia, que ha ido creciendo y consolidándose a lo largo del tiempo y que es muy relevante para la desestacionalización, porque atrae a visitantes durante una época que marca el inicio del otoño y que es perfecta para disfrutar del clima, la naturaleza y el patrimonio cultural de la ciudad sin las aglomeraciones del verano».

