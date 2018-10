«Si me tocara la Lotería no dejaría de pintar, pero me retiraría de la vida social» Antonio Montiel, junto a la talla del Nazareno, en la Iglesia de la Encarnación de Marbella. :: javier Núñez El antequerano, que tiene en cartera la presentación del retrato del rey, afirma que su preocupación ahora es firmar un cartel cofrade que emocione Antonio Montiel Autor del cartel de Semana Santa de Marbella 2019 NIEVES CASTRO MARBELLA. Lunes, 29 octubre 2018, 00:45

Atiende la llamada de SUR desde Madrid, ciudad en la que vive desde hace más de tres décadas, ilusionado por el último encargo recibido: pintar el cartel de Semana Santa de Marbella para 2019. Antonio Montiel (Antequera, 1964) es además de un prolífico y afamado artista, un gran conversador, pero se resiste a dar detalles de la obra en la que será protagonista el Nazareno. Eso sí, desvela su objetivo: que el resultado emocione.

-¿Ha empezado a trabajar en el encargo de la Agrupación de Cofradías de Marbella?

-Sí, lo primero que he hecho ha sido tomar contacto con la imagen. Estuve en Marbella a primeros de mes y me bajaron la talla para poder verla de cerca. Le tomé casi 200 fotos con una luz adecuada, para intentar sacarle el máximo partido a la talla del Nazareno. Mi particularidad es el retrato y además un retrato con el que intento captar el interior, y no solamente de las personas. Yo siempre digo que incluso las propias tallas tienen también de alguna manera esa energía de tantos fieles que las siguen y les piden cosas.

«Me ha entusiasmado siempre el retrato. Yo no nací para hacer otro tipo de cosas»

-¿Qué se va a encontrar el público cuando contemple el cartel?

-Hay artistas a los que les importa más una cuestión decorativa de conjunto, pero yo pienso que eso es un poco como desaprovecharme. Yo quiero captar una imagen que transmita, que la gente se emocione y vea realmente ahí a su Nazareno, esa es mi preocupación.

-¿Cómo es su plan de trabajo cuando tiene que afrontar un encargo de estas características? Desvélenos algo sobre su proceso de creación.

-A mí, realmente, me encanta estar en soledad; suelo utilizar una música suave que no me cree distracciones, sino que fluya de fondo, por eso me encanta la clásica; tomo apuntes previos y me pongo manos a la obra.

-¿Autor favorito?

-Johann Sebastian Bach me encanta. Sobre todo cuando tengo que hacer algo sacro, esas cantatas de Bach me vuelven loco.

-¿Cuándo presentará el cartel?

-Todavía no tiene fecha, lo que sí presento ahora, a primeros de noviembre, es el retrato de la que fuera rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle. Es un encargo que me hicieron hace unos 3 años y por fin lo he terminado.

-¿Había tenido alguna vinculación con Marbella antes de que llegara el encargo de la Agrupación de Cofradías?

-Yo tengo una vinculación grande con la ciudad desde hace muchos años. Cuando tenía 17 años me lleva a exponer al casino cultural de La Alameda el que fue alcalde de Marbella, José Manuel Vallés, gran amante del arte. A él le conocí en Málaga, incluso promovió alguna exposición mía en la Sociedad Económica de Amigos del País. Esa fue la primera vez que yo tomo contacto con la ciudad a nivel artístico, pero después, en el año 92, hago una exposición sobre mujeres que fue itinerando por las capitales más importantes de España y aunque la inauguré en Málaga, acto seguido la llevé al Hotel Meliá Don Pepe. Y este año, 2018, me premiaron en los Premios Cofrades de la Cadena Cope que se otorgan en Marbella.

-Usted ha recibido numerosos homenajes y distinciones. ¿Qué valor le concede a los premios?

-Yo he sido toda mi vida una hormiga, un trabajador honrado con lo que hago. No soy un pintor que vaya buscando hacerme de dinero, no. Pongo en cada cosa, hasta lo que hago gratis, el mismo empeño y la misma ilusión. Una de las cosas más importantes de mi vida es haber descubierto de jovencito libros sobre espiritualidad, no de religión, sino espiritualidad, y todo eso me abrió un camino que me ha quitado mucho sufrimiento, porque acepto la vida tal y como se presenta. Los homenajes los agradezco, son un regalo, pero eso ni me hace sentirme más ni menos. Entiendo que vienen porque de pronto a alguien le caído bien o le ha gustado algo que he hecho.

-¿Nunca le han tentado las corrientes vanguardistas?

-Tuve mis tanteos dentro de ese mundo e incluso llegué a presentarme a concursos de arte joven donde sobre todo lo que sacaban eran cuadros vanguardistas y no me colgaban nunca, hasta que un año hice con unos papeles una cosa en la que ni creía, sin embargo me dieron un accésit de honor. Y llegó el momento en el que dije, quiero hacer lo que de verdad me gusta: retrato. Una de las cosas más importantes es que he podido vivir de ello, a mí me ha entusiasmado siempre el tema del retrato y enfoqué mi carrera desde ese punto de vista. Yo no nací para hacer otro tipo de cosas. He tenido alumnos que no sabían pintar una manzana, porque también di clases como profesor antes de venir a vivir a Madrid, y al poco tiempo los veía haciendo exposiciones con cosas vanguardistas. Fíjese, hace unos años leí un artículo en 'Le monde' que decía que el arte de vanguardia había surgido por la gran mediocridad que había en el siglo XX, y lo entiendo perfectamente.

-¿Cómo se inicia en el mundo del retrato?

-Me inicio en el mundo del retrato cuando tenía tres años y medio porque un día mi padre trae unas revistas a mi casa y en una de ellas había una cara que me fascinó y que era el rostro de una artista muy famosa en este país, Marisol. Y yo, en vez de hacer garabatos, intentaba copiar aquella cara en una libretita que me había comprado mi madre. Poco a poco me fui iniciando retratando a gente que venía a mi casa, a mi madre... pero Marisol siempre fue una constante y una obsesión hasta que con 14 años me escapé de mi casa para ir a conocerla a Altea.

-Y se convirtió en musa y amiga...

-Sí. Después de que con 14 años me escapara de mi casa para ir a conocerla tras haberle mandado dibujos y cartas que nunca contestaba, a ella le hizo gracia y a partir de ahí iniciamos una buena amistad. Desde entonces me ha posado muchas veces, hasta el punto de que celebré una exposición en Málaga cuando ella cumplió 50 años, que era un homenaje a Marisol dentro de mi obra artística.

-El año pasado fue requerido por el rey, Felipe VI, convirtiéndose usted en el primer pintor para quien posa tras su proclamación ¿En qué punto se encuentra el encargo?

-Se presentará en diciembre, ya está prácticamente terminado.

-¿El rey es un modelo disciplinado?

-Muchísimo. Yo soy siempre muy prudente con estas personas que sé que están muy ocupadas. Cuando quedamos él tardó unos 15 minutos en aparecer, porque había tenido una reunión y salió vestido con el uniforme del Ejército de Tierra que así es como lo querían los militares, y le puedo decir que posó de una manera extraordinaria, no solamente con una gran paciencia, sino con disposición, siguiendo todas las indicaciones.

-Usted ha pintado a diversas personalidades: al rey Juan Carlos, la reina Sofía, Fidel Castro... ¿A quién le gustaría retratar y todavía no ha tenido la posibilidad?

-Yo nunca he tenido un gran interés en pintar a gente popular. Surgió. El gran espaldarazo para pintar a personajes conocidos vino con 'Lecturas', que me encarga la serie 'Las mujeres, 10 españolas en tres dimensiones', a partir de ahí surge lo de retratar a otra gente conocida. No estaría mal pintar a nuestra reina, con la que además coincidí en los premios de Bellas Artes que se celebraron en Málaga. Cuando nos saludamos yo le dije, espero algún día tener la oportunidad de poderla retratar y ella me contestó con verdadera pasión: me encantaría. Y a lo mejor lo hago. Antes, cuando me preguntaban a quién me gustaría retratar, yo decía a la reina de Inglaterra, y lo decía como un imposible, pero la vida me lo puso por delante y tanto le encantó el retrato que formó parte de una exposición que se hizo de la Casa Real en Londres.

-¿Qué le gusta hacer a Antonio Montiel cuando no pinta?

-Me encanta la vida contemplativa, no hacer nada. Me da mucha alegría cuando no tengo ningún acto programado, pero sé que mi profesión no es sólo pintar sino que también requiere de una presencia para que salgan los encargos. Si me tocara la Lotería no dejaría de pintar, pero desde luego me retiraría de la vida social; empecé muy jovencito.