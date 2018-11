Fin de semana cofrade Uno de los visitantes más jóvenes de la muestra señala entusiasmado una mesa de trono. :: josele-lanza Hermandades, bandas, artesanos y empresas de servicios específicos se citan en Marbella NIEVES CASTRO MARBELLA . Domingo, 4 noviembre 2018, 00:18

El olor a incienso y las notas de las bandas de música más punteras de Andalucía son protagonistas desde ayer en el Palacio de Congresos de Marbella. La primera Feria Cofrade que acoge la ciudad, organizada por la Agrupación de Música de Marbella en el marco de su 50 aniversario, reúne a una veintena de hermandades de la provincia que exhiben parte de su valioso patrimonio, junto a bandas musicales y artesanos que ofrecen en directo testimonio de su maña. La organización apunta que los tesoros expuestos para disfrute del público, previo pago de los 5 euros de la entrada, alcanzan un valor económico de 300 millones de euros, aunque como también subrayan «el valor sentimental y cultural de las piezas no tiene precio». La cita mantendrá las puertas abiertas hoy de 10.00 a 19.00 horas. Un porcentaje de lo recaudado con el tique de acceso irá a parar a las obras sociales de la agrupación marbellí y de las hermandades participantes.

Sin desmerecer el rico patrimonio que aportan las cofradías y que incluye incluso tronos, las curiosidades más destacadas vienen de la mano de los artesanos y empresas andaluzas de servicios específicos que concurren. «Esta es una feria en la que se mueve bastante mercado porque los expositores firman sus acuerdos, pero se trata también de una cita que disfrutas aunque no seas cofrade. A nivel de arte sacro tiene bastante interés porque se ven procesos curiosos: cómo se talla y dora la madera, cómo se hace la cera o cómo se borda en oro fino», explica Óscar Jiménez, uno de los organizadores de la cita marbellí y responsable de la feria de similares características que se celebra en Granada.

Expertos en confección, bordadores, orfebres o maestros de la cera y el incienso comparten 3.000 metros cuadrados de exposición con demostraciones de técnicas y calidades. El joven imaginero José Pendón aprovecha para exhibir un crucificado sin policromar que está realizando y con el que enseña el proceso de talla de una imagen; Cerería la Madrugá de Sevilla muestra, por su parte, el proceso de elaboración de las flores de cera; y el taller de bordados en oro fino de las Hermanas Ramos desembarca en la feria procedente de Córdoba para enseñar las filigranas que han realizado para diferentes hermandades andaluzas. Desde Ayamonte, el dorador Manuel Rodríguez trae la crestería en madera que lucirá como estreno en 2019 el palio de la Virgen del Amor y del Trabajo de la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte de Granada. Una pieza que recupera el estilo del siglo XVIII, bajo la batuta de Álvaro Abril, uno de los diseñadores de arte sacro más importantes de España. También de la mano de este dorador están muy presentes escenas de la Semana Santa granadina con una docena de cuadros en pan de oro de 24 quilates.

Muy curiosa resulta la propuesta de Inciensos el Cautivo de Carmona, suministrador de las grandes hermandades de Sevilla, ya que la empresa ofrece la particularidad de personalizar el olor para cada cofradía. Olores a canela o pétalos de rosa... no hay casi fragancia que se les resista, y de ello dan cuenta en la feria. En la esfera de los perfumes se desarrolla también la actividad de Olores Cofrades, maestros sevillanos en la elaboración de jabón con diferentes olores de incienso.

Servicio de redes sociales

En la primera Feria Cofrade de Marbella hay de todo un poco. No falta una empresa de gestión de redes sociales para hermandades. Y por supuesto, tampoco se echan en falta los enseres que ayudan a enriquecer los fondos patrimoniales de las cofradías. Custodias, coronas, candelabros, faroles, brazos de cola, peanas, potencias y así hasta 200 piezas de orfebrería destacan en la enorme muestra que exhiben tres empresas del ramo, Industrias Elite de Sevilla, Paula Orfebres de Córdoba y Orfebrería Ángulo de Lucerna. No menos peculiar resulta el muestrario de la tienda Capricho Cofrade de Granada que tiene todo el equipamiento necesario para el hombre de trono, desde fajas a calzado. Asimismo, los músicos no pueden dejar de pasarse por los cuatro stands del Grupo Arte Bandas de Alicante donde pueden encontrar una gran exposición de instrumentos, uniformes y accesorios imprescindibles para ellos.

La feria no está exenta de su ración de morbo cofrade. Durante los dos días se suceden actuaciones de bandas llegadas desde distintos puntos de la región y el cartel incluye a la malagueña Paso y Esperanza que recientemente le ha arrebatado un contrato en la capital hispalense a El Sol de Sevilla, que también acude a la cita, una de las bandas más consagradas en su ciudad. En la feria se ha habilitado un escenario por el que pasarán 2.500 músicos durante el fin de semana para deleitar a los asistentes con conocidas marchas. La organización ha dispuesto un patio de butacas con 400 localidades para seguir las actuaciones.