Santiago se estrena en las cocinas del Hospital Costa del Sol Santiago Domínguez, en las cocinas del Hospital Costa del Sol junto al gerente, Torcuato Romero. :: josele-lanza El reconocido restaurador elabora el menú para medio millar de personas entre pacientes ingresados y profesionales en una actividad por el 25 aniversario del centro MÓNICA PÉREZ MARBELLA. Jueves, 24 enero 2019, 00:04

«Le debo mucho a este hospital y por supuesto que cuando tengo la oportunidad de colaborar con ellos, lo hago. Eso es nada para lo que han hecho conmigo. Estas son cosas que suman al final de la vida de una persona después de hacerla dedicado toda ella a la gastronomía». Santiago Domínguez, el restaurador decano de la provincia de Málaga con el establecimiento que lleva su nombre y que regenta desde hace varias décadas en Marbella, derrocha profesionalidad en lo suyo, y una enorme humanidad que ayer dejó patente ante el personal sanitario del Hospital Costa del Sol. A sus 80 años se estrenaba en unas cocinas muy diferentes a aquellas por las que ha pasado durante las décadas de labor incansable que lleva a su espalda: las del centro hospitalario donde unas 500 personas entre pacientes ingresados y personal empleado pudieron degustar un menú especial nacido de esa tradición marca de la casa 'Restaurante Santiago' pero adaptada a las necesidades de un comensal bien distinto al habitual que pasa cada día por su establecimiento a pie de playa. Un menú saludable con crema de verdura y marisco con picatostes, de primero; corvina con salteado de acelgas y setas silvestres; judías con emulsión de escabeche, y de postre, pastelería especial, con tarta de bizcocho y crema. «No es fácil, pero todo es querer adaptarse y para ello hemos contado con un equipo muy bueno que tienen en cocina, con Alejandro Sanjuán al frente, que sabe cómo tenemos que comportarnos los profesionales cuando vamos a otro sitio y que tiene todo mi agradecimiento», señala Santiago horas antes de que se empiece a servir el menú especialmente diseñado en conmemoración del 25 aniversario del Hospital Costa del Sol.

A quienes conocen el tesón del restaurador no les sorprenderá saber que Santiago y su equipo se han empleado a fondo en esta iniciativa. «Estuvo ayer aquí todo el día preparando todo y esta mañana a primera hora ya estaba otra vez trabajando», apunta el director gerente del centro, Torcuato Romero.

«Es un menú para el acontecimiento que es, el aniversario de este hospital, y un reconocimiento a su trayectoria», explica Santiago sin obviar las veces que, como paciente, ha tenido que pasar por sus instalaciones. «Yo he estado varias veces, una de ellas con un cáncer, y sé como se trabaja y cómo se atiende en el hospital», recuerda. «Un día me propuso el doctor Sánchez Cantos si no tenía inconveniente en hacer este menú especial y por supuesto que lo hago. Siempre que sea algo bonito que se pueda hacer por los demás, por qué no hacerlo. Después de tantos años como tengo, dedicar unas horas más o menos para otros, ¿por qué no hacerlo, qué cuesta eso? Yo estoy encantado con el personal de aquí, desde el director hasta la ultima enfermera», señala.

«Broche de oro»

«El acto es el broche de oro a los actos conmemorativos por el 25 aniversario del hospital», explica orgulloso el director gerente del centro. «Santiago es un gran profesional y bellísima persona. Hemos querido organizar esta jornada culinaria para los pacientes ingresados y para los profesionales que trabajan aquí, con las lógicas adaptaciones para pacientes concretos. Santiago lleva desde ayer (por el martes) aquí con su equipo de cocina trabajando con los profesionales de cocina del hospital. Para ellos es también una oportunidad contar con una persona con tanta experiencia y reconocimiento», reseña Torcuato Romero. «A los pacientes se les ha informado de que será un menú especial y es un acto bonito que demuestra el papel del hospital no sólo de prestar asistencia sanitaria, sino también de que el centro está enmarcado en la sociedad en la que se integra. Un hospital de puertas abiertas a todo lo que es culturalmente la Costa del Sol, y en este caso contando con la presencia de este gran restaurador».

Santiago abrió en 1957 un chiringuito en la playa justo frente del restaurante actual que compró en 1972. Desde entonces, su cocina tradicional, con recetas toda la vida, ha cautivado a todos los públicos incluidos un elenco de personalidades del mundo de la política, del cine, o del deporte tanto a nivel nacional como internacional.