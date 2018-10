Podemos denuncia un intento de cesión gratuita de atraques para empleados del Puerto Deportivo Vista general del Puerto Deportivo Virgen del Carmen de Marbella. :: josele-lanza El director de la sociedad afirma que se persigue la igualdad de todos los operarios de la marina conforme a lo aprobado en un convenio en 2016 NIEVES CASTRO MARBELLA. Jueves, 25 octubre 2018, 00:05

La política que se lleva a cabo en el Puerto Deportivo Virgen del Carmen de Marbella fue puesta en entredicho ayer por Podemos. La formación morada denunció un intento de «cesión gratuita de atraques para algunos empleados» de la marina, por lo que acusó al actual equipo de practicar una «gestión cortijera». La formación de Pablo Iglesias, con representación municipal a través de las siglas CSSP, criticó que el Consejo de Administración de la sociedad municipal Puerto Deportivo de Marbella S.A. abordara ayer en su reunión ordinaria un primer punto con dicha pretensión. El punto, que contó con el voto en contra del PSOE, no salió adelante.

El director del Puerto Deportivo, Javier Mejías, rechazó las acusaciones vertidas por la formación de izquierdas y se mostró contrariado por el voto negativo de los socialistas, ya que, según explicó a SUR, la propuesta llevada a la reunión lo que pretende es extender a todos los operarios del puerto las mismas condiciones que rigen en un convenio de colaboración fechado el 30 de septiembre de 2016, cuando era alcalde el socialista José Bernal, firmado entre el Puerto Deportivo de Marbella S.A. y un operario de la marina, mediante el cual este trabajador pone a disposición su embarcación para actividades de remolque o auxilio a cambio de un atraque de seis metros cuyos gastos comunes e impuestos locales corren a cargo de la sociedad concesionaria. Mejías explica que la propuesta tumbada ayer por un voto surge tras la «protesta» de tres operarios de la marina que querían acogerse al referido convenio, que tiene una vigencia indefinida hasta la finalización de la concesión administrativa del Puerto Deportivo.

No obstante, la redacción del punto contenido en el orden del día, al que ha tenido acceso SUR, no hace referencia al convenio y es como sigue: «permitir el uso de los amarres que por reducidas dimensiones no se comercializan (6 m.) para los barcos de los empleados de la sociedad en el Puerto Deportivo de Marbella, siendo este permiso discrecional, no consolidable, gratuito y siempre y cuando no afecte a su posible comercialización a terceros».

Mejías puntualizó que a pesar de esta redacción se explicó in situ a los miembros el Consejo de Administración el propósito de la medida y matizó, asimismo, que en la actualidad los operarios excluidos del convenio que hacen uso de los atraques de seis metros de eslora están puestos al día en sus pagos y se les factura al igual que a otro cliente, según las tarifas aprobadas en el Consejo de Administración.

Recogida de firmas

Desde Podemos preguntan a Javier Mejías, que es también secretario de transparencia del PP de Marbella, si la igualdad de derechos y oportunidades en lo que se refiere al uso discrecional de los amarres no se puede extender de igual forma a otros empleados del Ayuntamiento y a los empadronados del municipio que pagan sus impuestos y sus atraques. En definitiva, para la formación morada la medida contenida en el orden del día del Consejo de Administración es un «escándalo».

Por otra parte, según ha podido saber este periódico, los operarios afectados están recogiendo firmas para hacer recapacitar al Consejo de Administración del puerto y poder acogerse al convenio; petición a la que ahora se han sumado también los administrativos del Puerto Deportivo. En total, unas 15 personas.