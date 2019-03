La plataforma de las AMPAS declina una cita con el consejero en Mijas y solicita un encuentro en Marbella Integrantes de la plataforma registran la petición de cita. / SUR El colectivo insiste en la necesidad de que Javier Imbroda conozca de primera mano las necesidades educativas de la ciudad y el estado de los centros MÓNICA PÉREZ Marbella Jueves, 28 marzo 2019, 17:45

La Agrupación Independiente de AMPAS de Marbella y San Pedro vuelve a solicitar una reunión con el consejero de Educación, Javier Imbroda, con el objetivo de «poder trasladarle de primera mano las necesidades más urgentes que la ciudad tiene en materia educativa». Tras un reciente encuentro mantenido por los representantes del colectivo con la nueva delegada provincial de Educación, los padres siguen reclamado una cita directamente con el consejero. Este jueves la plataforma presentaba por Registro de Entrada del Ayuntamiento una petición para que sé traslado a la consejería de la solicitud de encuentro. Y ello después de que hayan declinado la invitación cursada en esta misma semana desde la Junta para mantener una reunión con Javier Imbroda en el municipio vecino de Mijas, este viernes, aprovechando una visita que cursará a un centro escolar de la Cala.

Fuentes de la Consejería de Educación han confirmado a SUR que este ofrecimiento fue «rechazado por la plataforma de las AMPAS con el argumento de que ningún representante podía trasladarse a la Cala de Mijas». Extremo este confirmado por uno de los portavoces del colectivo, el presidente del AMPA La Florida, Jorge Gil. «Es cierto que nos ofrecieron hace dos días esta cita en Mijas. Y no es que la hayamos rechazado, sino que no podemos desplazarnos ninguno de los representantes de la plataforma ese día teniendo en cuenta además el poco tiempo con el que nos han avisado», subraya. «Nuestra intención es que el consejero visite Marbella y compruebe, in situ, el estado en el que se encuentran los centros escolares. No se trata sólo de hablar del nuevo instituto y las prefabricadas. Hay muchos asuntos pendientes, como los comedores», apunta.

Se da la circunstancia de que Javier Imbroda participará este próximo lunes día 1 de abril como ponente en el Almuerzo de Socios del CIT. Los miembros de la plataforma entienden que sería ese el mejor día para que se produzca el deseado encuentro. Sin embargo, la agenda del Consejero de Educación para ese día tiene varios actos programados que, de momento, hacen inviable que la cita se pueda producir ese día. De ahí que se abriera la posibilidad de ser recibidos este viernes en La Cala de Mijas, subrayan desde la consejería.

En el escrito registrado en el Ayuntamiento (para que desde ahí se dé traslado a la Junta) la agrupación de AMPAS informan al consejero de la Adhesión del Acuerdo Marco suscrito entre los distintos partidos políticos y grupos municipales de la Corporación en Pleno del Ayuntamiento de Marbella del pasado 30 de noviembre. Entienden desde el colectivo que las peticiones que se realizan en el Acuerdo Marco continúan «en plena vigencia» y consideran que el nuevo consejero de Educación «debe conocerlas de primera mano y en la mayor brevedad posible».

Acuerdo Marco

Dentro de las reivindicaciones competencia de la Junta de Andalucía recogidas en el Acuerdo Marco se encuentran «la creación urgente y sin demoras de nuevo equipamiento educativo en la ciudad, potenciar la atención a la diversidad en todos sus ámbitos, crear dos nuevos comedores escolares para el colegio Nuestra Señora del Carmen y Hermanos Gil Muñiz y trasladar al interior del centro el comedor del Antonio Machado, terminar con la masificación, el exceso de los ratios y las aulas itinerantes en enseñanza Secundaria, revisar junto al Consejo Escolar Municipal las adscripciones de los colegios e institutos y las áreas de influencia designadas para la obtención de plazas, y la climatización acorde al real decreto de la Junta de Andalucía para centros escolares».

«Desde esta agrupación de AMPAS entendemos que llevar a cabo estas peticiones es una cuestión de voluntad política y de acuerdo administrativo e institucional», señalan. «Las familias estamos dispuestas a luchar por la mejora de la calidad de la enseñanza de nuestros hijos e hijas y por eso también hacemos un llamamiento a toda la sociedad de Marbella para recabar su apoyo y su complicidad. Porque un presente educativo de calidad es un futuro de calidad para Marbella», advierten.