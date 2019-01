Piña: «Hay muchas horas en el día que digo que no seguiré y pocos minutos en los que pienso que sí» MÓNICA PÉREZ MARBELLA. Sábado, 12 enero 2019, 00:01

Los partidos engrasan la maquinaria electoral con la vista puesta en el 26 de mayo con la elaboración de las listas con las que concurrirán a las municipales y presentando, si es que aún no lo han hecho ya, a su cabeza de lista. ¿Repetirá Rafael Piña por OSP? Aunque en el seno de la formación está más que decidido quien será el candidato o candidata a la alcaldía, Rafael Piña y Manuel Osorio volvieron ayer a escudarse en «el voto» de la asamblea del partido que será «la que tenga la última palabra». No es la primera vez que Piña deja patentes sus dudas sobre su continuidad y ayer lo volvió a hacer. «Hay muchas horas en el día en las que pienso que no repetiré, otras pocas horas en las que dudo, y algunos minutos en los que pienso que sí». Sus palabras inclinan la balanza hacia un lado muy claro. No obstante, como recordaban los dos concejales, «hay que esperar. Hay mucha gente que no se cree que somos muy atípicos y que hacemos las listas por votación, pero así es». «Rafael dice que se someterá a lo que diga el partido y así lo haremos todos», recalcaba Manuel Osorio. «Todos en algún momento tenemos dudas sobre seguir o no seguir, y hay infinidad de veces a lo largo del día que dices que no. Pero hay que esperar», subrayó.

Aunque los dos ediles dicen estar «todavía en modo gestión y no en modo elección» el tiempo apremia y la formación sampedreña ya tiene programada para la próxima semana su primera reunión de asamblea para definir estrategias y lista.