Marbella explotará las instalaciones del Faro por 15 años como espacio cultural y medioambiental Recreación de las instalaciones tras las obras programadas por el Ayuntamiento. / SUR La Autoridad Portuaria de Málaga y el Ayuntamiento acuerdan las condiciones para la concesión administrativa por la que la ciudad abonará un canon de 45.000 euros MÓNICA PÉREZ Marbella Domingo, 21 abril 2019, 00:39

El proceso para que el Ayuntamiento pueda ocupar y explotar la parcela correspondiente a las instalaciones del Faro y sus dependencias anexas llega a su fin, una vez que desde la Autoridad Portuaria de Málaga se ha dado el visto bueno a la propuesta planteada desde el área municipal de Playas y Medio Ambiente, y las partes han aceptado las condiciones por las que se regirá la concesión administrativa que recibe la ciudad. Según esas condiciones (que deben pasar por Junta de Gobierno Local y por consejo de administración de la Autoridad Portuaria), la explotación queda en manos municipales por un periodo de diez años, con posibilidad de una o varias prórrogas hasta un total máximo de cinco años.

La concesión, según reza en la documentación remitida desde la Autoridad Portuaria, se destinará a la ocupación y explotación de las dependencias del Faro como sede de la denominada Agenda Urbana Marbella 2030, dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible establecido por la Asamblea de las Naciones Unidas.

En concreto, la concesión supone la ocupación de la parcela en la que se encuentra el Faro, con una superficie de 2.125,55 metros cuadrados, y de las dependencias anexas al mismo (antiguas viviendas y almacenes), con una superficie de 364,70 metros cuadrados. Quedan excluidas de ámbito espacial de la autorización las dependencias correspondientes al propio faro (que mantendrá su uso de señal marítima), así como una zona de servidumbre de acceso al mismo, arrojando un total para dicha servidumbre, de 202,74 metros cuadrados.

El Ayuntamiento de Marbella lleva tiempo trabajando para conseguir la cesión de estos espacios para uso municipal. A comienzos del pasado año se solicitaba una concesión administrativa. El objeto concesional se fundamenta, como recuerda el concejal Manuel Cardeña, en el uso de las instalaciones para actividades culturales, consistentes en la ubicación, en la parte construida, de un Aula del Mar, así como una zona de exposiciones al aire libre en la parcela descubierta. Los espacios se completan con oficinas que harán de sede de la ya citada Agenda Urbana Marbella 2030, gestada como el marco estratégico «para el diseño y la implementación de las políticas propias a desarrollar en el municipio en la próxima década, de acuerdo con los nuevos objetivos de desarrollo sostenible planteados para las ciudades a nivel mundial».

En la solicitud remitida por el Consistorio se planteaba la posibilidad de obtener la concesión de forma gratuita o con un canon asequible a su uso, y la explotación mediante gestión directa, puesto que será destinado a actividades culturales o de promoción turística.

Ya en junio de pasado año, el jefe de la división de Obras y Conservación de la Autoridad Portuaria emitía informe favorable al proyecto básico de obras presentado por el Ayuntamiento, presupuestado en algo menos de 700.000 euros, y con el que se hará la transformación de los espacios cedidos. Sobre la solicitud de exención de tasas, no ha sido aceptada la gratuidad solicitada, al no encuadrarse la iniciativa en los supuestos recogidos en el Texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPEMM). No obstante, la Autoridad Portuaria de Málaga, en Consejo de Administración, acordó bonificar al 50% la tasa de ocupación, según lo establecido en dicha ley. «Cuando el titular de la concesión o autorización sea un órgano o entidad de las administraciones públicas y el objeto de las mismas sean actividades de interés social o cultural, el importe de esta bonificación será del 50% de la cuota correspondiente a la tasa», recoge el artículo 181 apartado c) del mencionada texto refundido de la ley. Así, el canon ha quedado fijado en 45.086,98 euros (IVA excluido).

Proyecto de obras

Las obras programas por el Ayuntamiento responden al proyecto redactado el pasado año por Aguado Arquitectos, con una estimación de ejecución de un año, según queda recogido en el pliego de condiciones que rige la concesión administrativa. El proyecto concreto con el que trabaja el Ayuntamiento contempla la ordenación de los espacios para crear un área de exposiciones al aire libre con zonas apergoladas, jardines, láminas de agua y mobiliario urbano. El edificio menor será acondicionado como Aula del Mar, y el principal, para oficinas.

Una vez que el Consistorio se convierta en concesionario de ocupación y explotación de las instalaciones, deberá asumir la conservación de las obras, las instalaciones y el dominio público concedido en perfecto estado de utilización, limpieza, higiene, y ornato, realizando a su cargo las reparaciones ordinarias y extraordinarias. Por su parte, y así queda igualmente establecido en las condiciones pactadas, la Autoridad Portuaria podrá inspeccionar, en todo momento, el estado de conservación de las obras concesionales y el dominio público concedido, así como ordenar las obras de mantenimiento y reparación que deben realizarse, quedando obligado el concesionario a ejecutarlas a su cargo en el plazo en el que se señale.