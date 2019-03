La Junta estudia destinar la antigua sede de Urbanismo a centro de salud para descongestionar Las Albarizas SUR El delegado provincial recorre los puntos de atención Primaria del municipio y anuncia mejoras en los equipamientos sanitarios con la «colaboración» del Ayuntamiento MÓNICA PÉREZ Marbella Martes, 26 marzo 2019, 15:23

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía estudia la viabilidad de acondicionar los locales de Ricardo Soriano que en su día acogieron la sede municipal de Urbanismo y que a día de hoy son de titularidad de la administración regional, como dependencias sanitarias en el ámbito de la atención Primaria que permita descargar las saturadas instalaciones de Las Albarizas o Leganitos.

El delegado provincial de Salud de la Junta en Málaga, Carlos Bautista, señala que esta medida, que podría ser provisional o definitiva, será sólo el primer paso dentro del proyecto de mejora de las instalaciones sanitarias del municipio que tiene previsto el nuevo equipo de gobierno autonómico.

Bautista, que ha recorrido hoy, junto a la alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz, los tres centros de salud y los dos ambulatorios de los que dispone el municipio, ha reconocido que la ciudad disponde de instalaciones «absolutamente obsoletas» y anuncia que desde su departamento «se va a trabajar para dar un empujón a la infraestructura sanitaria existe» y, ello, ha dicho, en colaboracion con el propio Ayuntamiento de la ciudad. Ese impulso no estará únicamente sustentado en nuevos proyectos, sino también, indica, en «ideas imaginativas», en definitiva, asegura,«en una mejor gestión de los recursos». ¿Qué quiere decir esto? Carlos Bautista ha sido claro en su exposición: acometer nuevos centros de salud requiere una tramitación larga y la ciudad no puede esperar. «No todo será gastar dinero en construir nuevos edificios, que se harán, sino una mejor gestión. Podemos hablar de nuevos centros de salud pero eso no lo podemos tener mañana, pero sí tenemos para mañana soluciones imaginativas que no sean sólo gastar dinero y presupuestar,lo que, insisto, se va a hacer porque es de justicia».

Entre esas «ideas imaginativas» se encuentra la planteada por la propia alcaldesa para habilitar la antigua sede de Urbamismo en Ricardo Soriano. Sobre este punto la regidora ha subrayado el interés del Ayuntamiento por aprovechar estas dependencias reconvertidas en centro de salud, «de modo que aquí (Las Albarizas) se pueda hacer una gran mejora en cuanto a que parte de estos médicos y pacientes estén mejor atendidos allí, y muchos de los servicios que se dan aquí, como el caso de Salud Mental, por ejemplo, se puedan dar allí mejorando la capacidad de medicos y pacientes de tener y dar una mejor asistencia sanitaria».

Otra «prioridad» sobre la que las dos administraciones se han puesto a trabajar en materia de infraestructuras sanitarias en Marbella, ha anunciado Ángeles Muñoz, pasa por buscar otra ubicación para el consultorio de Las Chapas, que actualmente ocupa una oficina en la Tenencia de Alcaldía del distrito. «Las Chapas es otro de los emplazamientos donde el número de cartillas por profesional es de los más altos y se necesitan nuevas instalaciones. Ese espacio no es suficiente para las necesidades de la población de la zona». El Ayuntamiento buscará el terreno para construir un nuevo centro de salud en el distrito.

De forma paralela a estas soluciones inmediatas, ha indicado el delegado territorial de Salud, se irá trabajando para dotar al municipio de mejoras en los tres centros que salud, que podrían ir desde reformas a nuevos edificios.«El consejero me ha dicho que no le diga que sí a todo el mundo -ha bromeado- pero dentro del contexto de que nos hemos encontrado con las arcas reventadas, es cierto que para estas cosas debe haber presupuesto». No ha aclarado el titular de salud si se dotará a la ciudad de más centros de nueva construcción. «Eso dependerá de los informes de los técnicos, de lo que diga el consejero y de las medidas que a corto plazo se adopten. Lo que sí tenemos claro es que así no se puede seguir».

Sobre la petición que hace unos días lanzaba el PSOE de Marbella instando al nuevo equipo de gobierno en la Junta a «retomar el proyecto» de centro de salud en la zona norte de la ciudad, Carlos Bautista ha respondido de forma contundente. «Dice el consejero que cuando hemos llegado nos hemos encontrado mucho papel, mucho proyecto, pero ningún ladrillo». «Lo que tiene que haber es un interés y una disposición política, que la hay, y hacer estudios de forma paralela al desarrollo de proyectos. Lo que no vamos a hacer es despilfarrar, como el anterior gobienro. Veremos las necesidades y donde haya que echar edificios abajo,se hará, y donde se pueda remodelar, se harán».

Ampliación del Hospital

Sobre la ampliacion del Hospital Costa del Sol, pendiente aún de rescate de la concesión de las obras, el delegado provincial ha insistido en que «se están subsanando los problemas administrativos y será una realidad en breve esa solución. Esperemos tener terminada esa ampliación en esta legislatura». Este próximo viernes, en consejo de administración del Hospital Costa del Sol, ha indicado Bautista, «estaremos solventando los procedimientos administrativos y lógicos para que Interveción General autorice ese dinero para el rescate de la concesión de las obras e inmediatamente volver a licitarlas. El proceso es farragoso, es complicado pero la maquinaria está en marcha». Bautista ha apuntado a un periodo de un año y medio o dos para que las obras estén en marcha