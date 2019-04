Luisa Lorenzo: «El hospital está al límite de su capacidad física y es prioritario desbloquear su ampliación» Luisa Lorenzo, en su despacho, durante la entrevista con SUR. / Josele-lanza Directora Gerente de la Agencia Sanitaria Costa del Sol Reconoce que toma las riendas en la época «más difícil» del hospital en la que además de las obras afrontará su transformación para dejar de ser empresa pública MÓNICA PÉREZ Marbella Martes, 2 abril 2019, 00:19

Conoce el Hospital Costa del Sol de primera mano, no en vano lleva años trabajando en este centro en el que ha desempeñado diferentes funciones. Hasta su nombramiento hace unos días, Luisa Lorenzo, licenciada en Medicina y Cirugía General, era responsable de Gestión Asistencial. El contacto con los profesionales le ha permitido tener ya sobre la mesa una lista de prioridades, con especial interés en dotar de más espacio físico a un centro que, como reconoce, se ha quedado pequeño. Ello pasará por la ansiada ampliación, pero plantea además soluciones transitorias mientras se ejecutan esas obras.

–¿Cómo afronta esta nueva etapa?

–Cuando me lo dijeron, lo primero que sentí fue agradecimiento al gerente del SAS y al consejero por confiar en mí para este proyecto. Creo que es un reto muy difícil, quizá la época más difícil que ha tenido el hospital porque hay proyectos muy importantes, como es la obra de ampliación o el nuevo HAR de Estepona, que se supone que vamos a gestionar también nosotros. Son proyectos difíciles, pero que me apetecen. Por otro lado, esto no lo afronto sola, sino con un montón de gente que me apoya y que me ha demostrado un gran respaldo. Eso me llena de orgullo, pero igualmente me supone una gran responsabilidad para no defraudarles.

–¿Cómo han sido los primeros días al frente de la gerencia?

–Intenté no frenar nada, que esto siga rodando, y a la vez empaparme bien de los problemas más importantes que tiene el hospital. En ello estoy.

–¿Qué asuntos son los más perentorios a día de hoy?

–Para mí lo más importante es desbloquear la ampliación. Llevamos diez años esperando. Este hospital se concibió para una población determinada que ha crecido un montón. Realmente el hospital está al límite de su capacidad física. Estamos operando por la mañana y por la tarde. Estamos pasando consulta por la mañana y por la tarde y, aún así, no damos abasto. Conseguimos tener la lista de espera más corta de toda Andalucía porque creo que los profesionales tienen un compromiso importante con el proyecto del hospital, pero es absolutamente necesario empezar a pensar en que tenemos que crecer en espacio.

–¿En qué fase está el rescate de la concesión de las obras? La pasada semana se abordó en consejo de administración del hospital.

–Hubo consejo de administración y ahora lo que estamos atendiendo son las deficiencias administrativas de forma que había que subsanar. Al ser un gasto superior a 600.000 euros el rescate, no lo puedo aprobar yo sola, tiene que ser aprobado por el consejo de administración y eso es lo que hemos hecho. No obstante, aún falta un trámite más. El pago tiene que pasar por Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Otro de los pasos importantes que vamos a dar es hacer un plan funcional porque el proyecto original está concebido para aquella época, pero la medicina ha cambiado, el hospital ha cambiado y tenemos otras necesidades. Hay que revisar bien el proyecto y para ello me voy a sentar con los profesionales para intentar hacer un plan funcional con cabeza y lo más adecuado posible a las necesidades actuales del hospital.

–Ha hecho referencia a que, efectivamente, el centro tiene las listas de espera más bajas pero las urgencias están saturadas.

–Así como en verano la hospitalización se mantiene más o menos similar al resto del año, incluso más baja, las urgencias sí que crecen en verano porque además de la población habitual tenemos una población vacacional impresionante en la zona. Normalmente lo que se ha hecho es estudiar, viendo cómo se comportan las urgencias durante julio y agosto, y reforzar personal en verano. En Urgencias pasa lo mismo que con los quirófanos y con la zona de consulta, que se ha quedado pequeño. El servicio de Urgencias es pequeño para todo lo que tenemos que atender.

–¿Y cómo se afronta esta situación para intentar paliarla?

–Estamos valorando la posibilidad de hacer alguna pequeña reforma que nos permita ganar espacio. Mi intención es que la ampliación abra lo antes posible, sí, pero hay que ser conscientes de que hay que hacer una obra y eso lleva un tiempo y yo creo que no vamos a poder aguantar más tiempo en esta situación. Por eso estamos analizando además una posibilidad de transición para intentar incrementar espacios.

–¿Llevará ello aparejado un incremento de personal?

–Todos los años se hace un refuerzo en Urgencias, como digo. Es cierto que en algunas especialidades necesitamos más facultativos, por ejemplo en Traumatología. Creo que podemos tener un volumen asistencial en este área parecido al Virgen de la Victoria y allí son muchos más traumatólogos. En algunas especialidades sí que tenemos que reforzar el personal.

–Tenemos un personal bastante comprometido, y con unos valores que los veteranos llevamos grabados en nuestro ADN que es ser eficientes, hacer las cosas con la mayor calidad posible. Y eso continúa y yo estoy sorprendida porque hay gente que se va a jubilar con esos valores.

–Una labor que ha hecho merecedor al hospital de un buen número de premios y certificaciones. ¿En qué se puede mejorar?

–Creo que siempre hay posibilidades de mejora y yo ya he detectado algunas cuestiones organizativas que son mejorables. Pero creo que ese compromiso hace que cualquier reforma que hagas de un protocolo o de un circuito, se va a hacer bien.

–Fueron pioneros en España en una campaña de fotoprotección que este año encara una nueva etapa.

–La campaña surgió en 2009 con Magdalena de Troya, que sigue al frente. Me parece muy interesante haber hecho este proyecto porque ha aunado a los profesionales, ha sensibilizado a la población y a las instituciones, y eso es importante, que estén implicados ayuntamientos, hospital, centros de salud, es fundamental para que la campaña tenga impacto.

–En su reciente visita al hospital, el delegado provincial de Salud, Carlos Bautista apuntaba que se va a trabajar para que la agencia sanitaria deje de ser empresa pública y el hospital esté bajo el paraguas del SAS.

–Se está barajando esta opción y ahí tengo el alma un poco dividida. Creo que en este hospital se trabaja de forma diferente al SAS, pero también entiendo que a nivel de normativa, de movilidad de los profesionales (hay que tener en cuenta, por ejemplo, que un profesional de aquí que quiera irse al SAS no tiene la posibilidad) es interesante. Entiendo esa integración pero desde ese punto de vista. Me gustaría es que con esa integración nuestro compromiso, nuestros valores, siguieran siendo los mismos y contagiar al SAS de esto porque creo realmente que hacemos las cosas de forma distinta. En cualquier caso veo lógica esa integración porque en el mismo sistema sanitario público no podemos tener modelos diferentes, y hay tres modelos diferentes.

–¿Qué otras prioridades se ha marcado para su gestión?

–En estos días me estoy reuniendo con todas las áreas para recopilar información y saber sus necesidades. He sacado algunas conclusiones para poner en marcha algunas iniciativas. Por ejemplo, un grupo de trabajo que va a analizar cómo podemos seguir reduciendo las listas de espera. También he analizado con los servicios quirúrgicos la optimización del circuito quirúrgico, su programación, para poder hacer más intervenciones en cada jornada. Y se pondrá en marcha un grupo de trabajo para adoptar medidas organizativas. Estoy detectando además que mucha actividad la podríamos hacer a través de telemedicina, que es un proyecto que también se plantean en la consejería y en el SAS.

–¿Cómo se articularía la telemedicina en el Costa del Sol?

–Con la telemedicina podríamos evitar desplazamientos de pacientes y desahogar esta presión asistencial que tenemos. Ya he hablado con algunas personas para ponerlo en marcha, aunque ya hacemos algunas teleconsultas con Dermatología o Cardiología, la idea es extender las consultas virtuales.