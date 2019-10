David Galiano Cineasta. Pregonero de la Feria de San Pedro Alcántara 2019 «Ya es hora de que San Pedro tenga un recinto propio para avanzar hacia una feria excelente» El director David Galiano, en San Pedro. / SUR El director sampedreño asegura estar viviendo una doble presión: por estrenarse como pregonero y por hacerlo, además, en su tierra NIEVES CASTRO Marbella Lunes, 14 octubre 2019, 00:08

Está acostumbrado a estar detrás de los focos, pero mañana por la noche le tocará estar frente a ellos. El cineasta David Galiano se enfundará en el papel de pregonero para abrir la Feria de San Pedro Alcántara 2019. Dice que eso de hablar en público lo lleva «regular», pero que ha preparado con ahínco un pregón en el que ha exprimido su premiada vena de guionista

–¿Cómo se siente uno al ser pregonero en su tierra?

–Para mí es un orgullo muy grande. No sólo he nacido aquí sino que mi familia es una de las más antiguas de San Pedro Alcántara.

–¿Tiene experiencia en estas lides?

–Ninguna experiencia. Es mi primer pregón. Así que la presión es doble, por estrenarme como pregonero y por hacerlo, además, en mi tierra. Eso me ha llevado a hacer tres pregones: uno más cómico, otro más normal y otro más serio.

–¡No me diga! ¿Y por cuál se va a decantar?

–Pues vamos a ver lo que hago... No quiero que mi pregón sea tan serio como el de la mayoría de pregoneros que me han precedido últimamente. Yo quiero hacerlo más ameno, con un poquito de alegría.

–O sea, que se ha decantado al final por el pregón más alegre y festivo.

–Sí. A ver qué sucede. Quiero hacer algo diferente.

–¿Cómo lleva eso de hablar en público?

–Lo llevo regular, pero una vez que arranco ya no paro.

–¿Se acuerda del día que recibió la invitación para ser pregonero?

–Sí. Me llamó Rubén Sánchez (director general de Promoción Turística, Comercial y Eventos de San Pedro), y no me lo esperaba. De hecho, cuando me lo dijo, en un principio, rechacé la oferta porque yo no quería feria este año. Pero vamos, a los tres minutos le dije que sí. Pensé que no todos los días le ofrecen a uno ser pregonero de su pueblo.

–Esta oportunidad no la podía dejar escapar...

–No la podía dejar escapar, no. Yo he trabajado todos los años en la feria, he trabajado en todas las casetas, he vendido con un burro gambas, jamón e incluso le he hecho fotos a los 'guiris' y a cualquiera que se quisiera acercar. Y fíjese, que este año que no pensaba ir ni trabajarla, voy a abrirla.

–Además de trabajar en las ferias, ¿baila?

–(ríe) Yo bailo todo lo que me echen. Soy una persona muy espontánea. Le digo una cosa, la feria es una vez al año y sirve para reunirse también con esos amigos que viven fuera y con los que no te encuentras al cabo del año. Eso es lo bonito de la feria.

–Le voy a intentar poner en un compromiso ¿Qué pega le pone usted a a esta feria?

–Si le digo la verdad no le veo pega ninguna, pero la feria de San Pedro ha cambiado mucho de lugares en estos 20 años y ya es hora de que tenga un recinto suyo propio, permanente, para avanzar hacia una feria excelente.