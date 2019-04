Famosos apoyan la causa de Chloe

La niña que sueña con ser granjera y tener «muchos bebés»

A pesar de su complicado presente, Chloe sueña con su futuro como todos los ñiños. A ella su corta edad no le impide tener las cosas claras: dice que será granjera y tendrá muchos bebés, por lo menos «6 u 8». Si el deseo de ser madre de familia numerosa se mantiene en el tiempo está por ver, donde sí apunta maneras ya es en el huerto. En casa cultiva brócoli, maíz, fresas y frambuesas. «¡Y lo hace fenomenal!», asegura su madre, Jorgelina Borda. «Le han salido dos mazorcas de maíz y está emocionada», añade con orgullo.

Jorgelina habla con toda la entereza posible del incierto futuro de su pequeña y refiere un reciente episodio, una escena familiar, en la que ella cepillaba la melena castaña de Chloe mientras hablaban de la larga descendencia que quiere la menor, cuando, en un instante, su cara cambió y empezó a llorar desesperada: «mami –le espetó–, ¿y si mi enfermedad no me deja tener bebés? Me muero mamá, me muero».

Para Jorgelina no es fácil compartir estos momentos de gran trascendencia, puesto que, «nunca hasta entonces Chloe había mencionado la muerte ni había manifestado miedo o conciencia de un futuro malo». Ante los lloros desconsolados de la niña de tan sólo 10 años, Jorgelina respondió insuflándole ánimos: «Chloe, estamos trabajando duro para arreglar tu problemita, mucha gente y con mucho amor, no nos puede salir mal, tenemos que ser fuertes y no perder la esperanza». La esperanza de Chloe tiene forma de proyecto de investigación y sólo recursos económicos la separan de un nuevo y optimista comienzo.