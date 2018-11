IU denuncia que la empresa de mantenimiento de las playas incurre en incumplimientos Díaz, junto a la viceportavoz de IU, Victoria Morales, en la playa. :: sur N. CASTRO MARBELLA. Sábado, 3 noviembre 2018, 00:16

Los violentos temporales que han azotado a Marbella durante este otoño han puesto a prueba el contrato firmado por el equipo de gobierno de PP y OSP con la multinacional FCC para mantenimiento y limpieza de todos los equipamientos de playa, limpieza de zonas verdes y zonas de juego, así como su reposición en caso de deterioro. Y a ojos de Izquierda Unida la prueba no sólo no ha sido superada, sino que tanto FCC como el Ayuntamiento «suspenden estrepitosamente».

El concejal portavoz de Izquierda Unida, Miguel Díaz, puso de relieve que durante los últimos meses los ciudadanos han podido comprobar como la gestión de los efectos producidos por los temporales, así como otras tareas básicas de mantenimiento y limpieza contemplados en el contrato con FCC, los realizan en casi su totalidad, los trabajadores de la plantilla municipal con maquinaria y herramientas municipales e, incluso, la recogida de cañas, brozas y vegetales arrojados por los cauces a la playa. «El equipo de gobierno no sólo no está fiscalizando el incumplimiento de este contrato de 3,2 millones de euros, sino que en muchos casos es la plantilla municipal la que está haciendo el trabajo correspondiente a la concesionaria y que ésta no ejecuta», sentenció el portavoz de la coalición de izquierdas.

El concejal de Playas, Manuel Cardeña, señaló, por su parte, en respuesta a las declaraciones de Izquierda Unida, que el Ayuntamiento está evaluando los daños que han provocado las últimas lluvias registradas en el litoral del municipio y que en estos momentos se está realizando una planificación de los trabajos necesarios con la concesionaria del servicio de mantenimiento del litoral. «En caso de incumplimiento del contrato se actuaría como se haría con cualquier otra concesionaria municipal», afirmó el edil.