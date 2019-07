Adelante Andalucía denuncia la paralización del Palacio de Justicia de Marbella Edificio donde irá el Palacio de Justicia / josele Marín responde a una pregunta parlamentaria que el edificio aún no ha sido cedido por el Ayuntamiento HÉCTOR BARBOTTA Marbella Domingo, 28 julio 2019, 13:38

Adelante Andalucía ha preguntado en el Parlamento sobre la Ciudad de la Justicia de Marbella y la respuesta ha dejado en evidencia la paralización del proyecto, según Guzmán Ahumada, coordinador provincial de Izquierda Unida y parlamentario que realizó la intevención.

«Ante la pregunta directa de Ahumada, el vicepresidente y consejero de Justicia, Juan Marín, ha reconocido que no existe ningún avance ni trámite firme para la construcción de la tan ansiada nueva sede judicial en Marbella, por lo que ha quedado al descubierto la estratagema de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que ha realizado múltiples anuncios antes de las elecciones, pero que no ha dado pasos firmes para que el proyecto sea una realidad», señala Ahumada. «Es sonrojante ver los numerosos anuncios de Muñoz ante los medios de comunicación y luego oír de boca del consejero en sede parlamentaria que todo está paralizado y que no han tenido ninguna información ni petición formal del Ayuntamiento sobre este proyecto», lamenta el diputado malagueño.

Ante esta constatación, desde Adelante Andalucía seha emplazado a Marín a «sentarse con la máxima premura con el Ayuntamiento para fijar una planificación de trabajo e ir adelantando trámites y plazos mientras se gestiona la modificación urbanística necesaria. Dejen de anunciar y pónganse a actuar», dijo.

El proyecto comprende la cesión a la Administración Autonómica de dos inmuebles ubicados en una parcela de 15.000 metros cuadrados junto al Hospital Costa del Sol, incautados a Juan Antonio Roca.