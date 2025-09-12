La cata: los vinos recomendados en la segunda semana de septiembre
Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:27
Cortijo La Fuente Afrutado Seco
Este vino en el 2023 fue calificado como el Mejor Blanco Sabor a Málaga tras el concurso celebrado en el mes de noviembre, como viene ... siendo habitual desde hace bastantes años. La añada actual no se queda atrás y es, sin duda, uno de los mejores blancos de moscatel de grano menudo y PX que podemos encontrarnos en toda la D.O. Este vino ha estado mecido en sus propias lías durante seis meses. Mucha intensidad aromática.
FICHA
-
Bodega: Cortijo La Fuente.
-
D.O.: Sierras de Málaga
-
Añada: 2024
-
Temperatura de servicio: 6-8ºC
-
Precio aproximado: 10 €
-
Calificación: 7/10
Canto 5 Tempranillo
Esta bodega, ubicada en la loclidad vallisoletana de La Seca, no solamente elabora vinos blancos bajo la D.O. Ruedo, también y con sus propias uvas blancas de verdejo y de tempranillo, está haciendo un vino a partir de un mosto parcialmente fermentado de baja graduación, apenas un 5,5% de grado alcohólico. Un mosto con poco alcohol cuyo color y sabor nos recuerda a las manzanas caramelizadas de las ferias. Hay que beberlo frío.
FICHA
-
Bodega: Diez Siglos de Verdejo
-
D.O.: No tiene
-
Añada: Sin especificar
-
Temperatura de servicio: 6-8ºC
-
Precio aproximado: 6,5 €
-
Calificación: 6,5 / 10
MXI
En el 2016 nace la primera añada de este tinto, que viene a ser la presentación de las nuevas generaciones de la familia que se han incorporado a las bodegas del grupo. Está elaborado con uvas tempranillo que crecen a una altitud de 800 metros. Es un tinto muy goloso que nos va a sorprender en nariz por la intensidad que tiene a grosellas y frutos rojos del bosque. En boca es además de goloso muy persistente. Ideal para acompañar platos de caza menor y cordero a la brasa.
FICHA
-
Bodega: Pesquera
-
D.O.: Ribera de Duero
-
Añada: 2021
-
Temperatura de servicio: 14-16ºC
-
Precio aproximado: 28 €
-
Calificación: 8 / 10
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.