La cata: los vinos recomendados en la segunda semana de septiembre

Este vino en el 2023 fue calificado como el Mejor Blanco Sabor a Málaga tras el concurso celebrado en el mes de noviembre, como viene ... siendo habitual desde hace bastantes años. La añada actual no se queda atrás y es, sin duda, uno de los mejores blancos de moscatel de grano menudo y PX que podemos encontrarnos en toda la D.O. Este vino ha estado mecido en sus propias lías durante seis meses. Mucha intensidad aromática.

FICHA Bodega: Cortijo La Fuente.

D.O.: Sierras de Málaga

Añada: 2024

Temperatura de servicio: 6-8ºC

Precio aproximado: 10 €

Calificación: 7/10

Canto 5 Tempranillo

Esta bodega, ubicada en la loclidad vallisoletana de La Seca, no solamente elabora vinos blancos bajo la D.O. Ruedo, también y con sus propias uvas blancas de verdejo y de tempranillo, está haciendo un vino a partir de un mosto parcialmente fermentado de baja graduación, apenas un 5,5% de grado alcohólico. Un mosto con poco alcohol cuyo color y sabor nos recuerda a las manzanas caramelizadas de las ferias. Hay que beberlo frío.

FICHA Bodega: Diez Siglos de Verdejo

D.O.: No tiene

Añada: Sin especificar

Temperatura de servicio: 6-8ºC

Precio aproximado: 6,5 €

Calificación: 6,5 / 10

MXI

En el 2016 nace la primera añada de este tinto, que viene a ser la presentación de las nuevas generaciones de la familia que se han incorporado a las bodegas del grupo. Está elaborado con uvas tempranillo que crecen a una altitud de 800 metros. Es un tinto muy goloso que nos va a sorprender en nariz por la intensidad que tiene a grosellas y frutos rojos del bosque. En boca es además de goloso muy persistente. Ideal para acompañar platos de caza menor y cordero a la brasa.