La cata: los vinos recomendados de la última semana de agosto

Enrique Bellver

Enrique Bellver

Viernes, 29 de agosto 2025, 18:22

Salinete Blanco

No es un error, este vino rondeño puede parecer nada más verlo en la botella o en la copa un vino rosado, pero no, es ... un blanco si o si. Lo último que la bodega La Melonera ha elaborado con uvas autóctonas de la zona. El vino es una mezcla de añadas desde hace 10 años, siendo el vino base del 2014. Las variedades utilizadas son la «morisco» y la «doradilla». Ha tenido una crianza oxidativa, de ahí su color y también ese sabor final a almendras tostadas. Ana de Castro, enóloga y directora de la bodega ha conseguido un vino muy interesante.

