La cata: los vinos recomendados de la última semana de agosto

No es un error, este vino rondeño puede parecer nada más verlo en la botella o en la copa un vino rosado, pero no, es ... un blanco si o si. Lo último que la bodega La Melonera ha elaborado con uvas autóctonas de la zona. El vino es una mezcla de añadas desde hace 10 años, siendo el vino base del 2014. Las variedades utilizadas son la «morisco» y la «doradilla». Ha tenido una crianza oxidativa, de ahí su color y también ese sabor final a almendras tostadas. Ana de Castro, enóloga y directora de la bodega ha conseguido un vino muy interesante.

FICHA Bodega: La Melonera.

D.O.: Sierras de Málaga

Añada: Sin especificar

Temperatura de servicio: 8-10ºC

Precio aproximado: 12 €

Calificación: 8/10

Viña Pomal Reserva Blanco

Este blanco de guarda nos retrotrae a la época en la que grandes bodegas riojanas elaboraban auténticos vinos blancos de reserva idóneos para ser guardados durante años y que mejoraban conforme pasaba el tiempo. La bodega ha lanzado este nuevo vino que es un coupage de viura, garnacha blanca y tempranillo blanco, procedente de cepas de más de 40 años. Un blanco para pescados, mariscos y cremas de verduras, incluso postres cremosos.

FICHA Bodega: Bodegas Bilbainas.

D.O.: Rioja

Añada: 2019

Temperatura de servicio: 8-10ºC

Precio aproximado: 16 €

Calificación: 7 / 10

La Armonía

Esta bodega lanza este año una serie de vinos singulares de diferentes denominaciones de origen, en concreto La Armonía es un blanco ecológico monovarietal de chardonnay y que se enmarca dentro de la colección «Vinos del Paseante» que la bodega ha elaborado en distintas zonas y D.O. españolas. Presenta un color amarillo brillante y con mucha intensidad en nariz, donde sobresalen notas a frutas tropicales y cítricos. En boca está equilibrado y muy fresco.