La cata: los vinos recomendados de la última semana de agosto
Viernes, 29 de agosto 2025, 18:22
Salinete Blanco
No es un error, este vino rondeño puede parecer nada más verlo en la botella o en la copa un vino rosado, pero no, es ... un blanco si o si. Lo último que la bodega La Melonera ha elaborado con uvas autóctonas de la zona. El vino es una mezcla de añadas desde hace 10 años, siendo el vino base del 2014. Las variedades utilizadas son la «morisco» y la «doradilla». Ha tenido una crianza oxidativa, de ahí su color y también ese sabor final a almendras tostadas. Ana de Castro, enóloga y directora de la bodega ha conseguido un vino muy interesante.
FICHA
-
Bodega: La Melonera.
-
D.O.: Sierras de Málaga
-
Añada: Sin especificar
-
Temperatura de servicio: 8-10ºC
-
Precio aproximado: 12 €
-
Calificación: 8/10
Viña Pomal Reserva Blanco
Este blanco de guarda nos retrotrae a la época en la que grandes bodegas riojanas elaboraban auténticos vinos blancos de reserva idóneos para ser guardados durante años y que mejoraban conforme pasaba el tiempo. La bodega ha lanzado este nuevo vino que es un coupage de viura, garnacha blanca y tempranillo blanco, procedente de cepas de más de 40 años. Un blanco para pescados, mariscos y cremas de verduras, incluso postres cremosos.
FICHA
-
Bodega: Bodegas Bilbainas.
-
D.O.: Rioja
-
Añada: 2019
-
Temperatura de servicio: 8-10ºC
-
Precio aproximado: 16 €
-
Calificación: 7 / 10
La Armonía
Esta bodega lanza este año una serie de vinos singulares de diferentes denominaciones de origen, en concreto La Armonía es un blanco ecológico monovarietal de chardonnay y que se enmarca dentro de la colección «Vinos del Paseante» que la bodega ha elaborado en distintas zonas y D.O. españolas. Presenta un color amarillo brillante y con mucha intensidad en nariz, donde sobresalen notas a frutas tropicales y cítricos. En boca está equilibrado y muy fresco.
FICHA
-
Bodega: Raventós Codorniú
-
D.O.: Costers del Segre
-
Añada: 2024
-
Temperatura de servicio: 6-8ºC
-
Precio aproximado: 14 €
-
Calificación: 7 / 10
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.