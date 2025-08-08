La cata: los vinos recomendados de la segunda semana de agosto
Viernes, 8 de agosto 2025, 18:30
Tuca D´Aneto
Este nuevo tinto de Bodegas Pirineos, una bodega que pertenece al Grupo Barbadillo, es uno de los más interesantes que he probado ultimamente de la ... D.O. Somontano. Aquí la variedad Syrah y la Garnacha se combinan muy bien y tras permanecer durante cuatro meses en barrica y una posterior crianza en depósitos de hormigón se ha conseguido un tinto muy expresivo, con potencia y estructura a la vez que frescura. Es la alternativa ideal para los que buscan un vino joven con apariencia en boca de crianza. Muy sedoso y con persistencia.
FICHA
-
Bodega: Pirineos
-
D.O.: Somontano
-
Añada: 2023
-
Temperatura de servicio: 14-16ºC
-
Precio aproximado: 7 €
-
Calificación: 7,5 / 10
Alejairén Tinaja
La mano de una bodega como Pesquera, propìetaria de esta otra bodega manchega, es patente en este blanco que está revolucionando los clásicos vinos manchegos de la variedad airén. El haber sustituido las barricas de roble por una crianza en tinajas de barro de alrededor de 8 meses ha sido excepcional. Nos encontramos ante uno de los vinos más actuales y modernos de toda la D.O. Un vino muy vanguardista que presenta un color amarillo muy pálido y una nariz donde se combinan las notas florales con las de frutas blancas y balsámicos.
FICHA
-
Bodega: El Vínculo
-
D.O.: La Mancha
-
Añada: 2024
-
Temperatura de servicio: 8-10ºC
-
Precio aproximado: 14 €
-
Calificación: 8 / 10
Torralbenc Rosado
No es frecuente, ni fácil encontrar vino de Menorca en la hostelería andaluza, aunque este rosado, un coupage de monastrell, syrah y merlot, vinificadas por separado, son un ejemplo de los vinos de finca bien elaborados. Torralbenc se encuentra en Menorca y sus viñedos está ubicados a menos de 2 kilómetros del mar. La influencia mediterránea es decisiva en este rosado gastronómico. Muy aromático donde se entremezclan las notas a fresas y frutas blancas con un fondo de hinojos. En boca es un vino muy fresco, con potencia y un toque salino al final. Es un rosado para acompañar pescados al horno.
FICHA
-
Bodega: Torralbenc
-
V.T.: Islas Baleares
-
Añada: 2024
-
Temperatura de servicio: 6-8ºC
-
Precio aproximado: 20 €
-
Calificación: 7 / 10
