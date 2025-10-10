La cata | Los vinos destacados de la segunda semana de octubre
Viernes, 10 de octubre 2025, 18:39
Infiel Carpe Diem
Muy interesante este blanco coupage de tres variedades, doradilla, colombar y pedro ximénez, de la bodega Carpe Diem, además ha ganado con el tiempo y ... la añada del 2023 está mucho mejor ahora. Es un blanco ideal para acompañar pescado frito, arroces de marisco y guisos marineros, así como todo tipo de marisco cocido, nunca a la plancha. En copa presenta un color amarillo con tonos dorados muy limpio. En nariz hay notas a cítricos y flores blancas como el jazmín. En boca tiene una acidez justa y equilibrada.
FICHA
-
Bodega: Carpe Diem.
-
D.O.: Sierras de Málaga
-
Añada: 2023
-
Temperatura de servicio: 6-8ºC
-
Precio aproximado: 9 €
-
Calificación: 7/10
Campeador Blanco
Si pensábamos que la D.O. Rioja no nos podía sorprender más con un vino blanco, aparece en el mercado una joya vinícola monovarietal de «viura» que nos deja con la boca abierta. Martínez Lacuesta está elaborando en Haro uno de los grandes blancos riojanos del momento. Pero también es versátil y marida muy bien con platos de pescado, marisco y carne de ave. En nariz aparecen notas florales y tostados propios de las barricas de crianza.
FICHA
-
Bodega: Martínez Lacuesta
-
D.O.: Rioja
-
Añada: 2023
-
Temperatura de servicio: 8-10ºC
-
Precio aproximado: 22 €
-
Calificación: 8 / 10
Vizar
Solamente en España hay 21 bodega que tienen su propia dernominación de origen protegisda, es decir, que salen al mercado como «vino de pago». Vizar los hace como Dehesa Peñalba, y tiene todo su viñedo situado en las márgenes del Duero, en la conocida como «milla de oro» de la Ribera a su paso por la localidad vallisoletana de Villabañez. Este monovarietal de syrah ha obtenido numerosos reconocimientos internacionales y esta añada se caracteriza precisamente por su alta calidad.
FICHA
-
Bodega: Vizar
-
D.O.: Dehesa Peñalba
-
Añada: 2020
-
Temperatura de servicio: 14-18ºC
-
Precio aproximado: 37 €
-
Calificación: 8,5 / 10
