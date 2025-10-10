Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La cata | Los vinos destacados de la segunda semana de octubre

Enrique Bellver

Enrique Bellver

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:39

Comenta

Infiel Carpe Diem

Muy interesante este blanco coupage de tres variedades, doradilla, colombar y pedro ximénez, de la bodega Carpe Diem, además ha ganado con el tiempo y ... la añada del 2023 está mucho mejor ahora. Es un blanco ideal para acompañar pescado frito, arroces de marisco y guisos marineros, así como todo tipo de marisco cocido, nunca a la plancha.  En copa presenta un color amarillo con tonos dorados muy limpio. En nariz hay notas a cítricos y flores blancas como el jazmín. En boca tiene una acidez justa y equilibrada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  2. 2 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  3. 3 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  6. 6

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  7. 7 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  8. 8 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  9. 9

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?
  10. 10 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La cata | Los vinos destacados de la segunda semana de octubre

La cata | Los vinos destacados de la segunda semana de octubre