La cata: los vinos recomendados de la cuarta semana de septiembre
Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:12
Carpe Diem Segunda Saca 2023
Reconozco que soy un entusiasta de los vinos de guarda y este lo es de todas todas. Cada día, poco a poco, sin hacer ruido, ... los blancos secos envejecidos de Pedro Ximénez y criados bajo velo en flor, tal y como se hace en la D.O. Montilla-Moriles, se están haciendo un hueco entre los amantes de estos vinos, grandes desconocidos para muchos malagueños, por sus cualidades organolépticas. Esta segunda saca es un tesoro.
FICHA
-
Bodega: Carpe Diem.
-
D.O.: Málaga
-
Añada: 2023
-
Temperatura de servicio: 8-10ºC
-
Precio aproximado: 12 €
-
Calificación: 8/10
Conzia
Esta semana pasada se celebraba el Día Internacional del Aperitivo y nada mejor que hacerlo con un vermú. Y si los vinos de guarda me encantan, los vermuts de guarda me entusiasman y sorprenden, ya que no son muchos los que se encuentran en el mercado. Conzia es un extraordinario vermut de Martínez Lacuesta cuya fórmula sigue siendo un gran secreto. Es un vermú exclusivo hecho para los paladares que buscan la sorpresa inesperada, pero aman lo auténtico.
FICHA
-
Bodega: Martínez Lacuesta
-
D.O.: No tiene
-
Añada: Sin especificar
-
Temperatura de servicio: 8-10ºC
-
Precio aproximado: 45 €
-
Calificación: 9 / 10
Lalomba
Este vino exclusivo de Ramón Bilbao, Lalomba Finca Lalinde, elaborado con garnacha tinta y una pequeña proporción de viura cuyos viñedos se encuentran situados por encima de los 600 metros de altitud, es todo un ejemplo de los rosados actuales que siguen los esquemas provenzales en cuanto a color, aromas y frescura en boca. Su crianza sobre lías le aporta contundencia y le convierte en un vino muy gastronómico ideal para acompañar arroces de carne y pescados salseados.
FICHA
-
Bodega: Ramón Bilbao
-
D.O.: Rioja
-
Añada: 2024
-
Temperatura de servicio: 6-8ºC
-
Precio aproximado: 29 €
-
Calificación: 7 / 10
