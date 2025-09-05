La cata: los vinos recomendados de la primera semana de septiembre

Un reserva muy bien estructurado, de corte tradicional y que pasa por ser uno de los tintos coupage a base de Cabernet-Sauvignon 10%, Tempranillo ... 76% y Merlot 14% más equilibrados de toda la D.O. Unos taninos muy maduros y una larga crianza hacen de este Durón un vino perfecto para guardar todavía por un espacio superior a los 5 años, más o menos. Color cereza intenso con tonos picota. En nariz destacan los aromas a ciruelas y frambuesas muy maduras. En boca tiene mucha persistencia, cuerpo y equilibrio. Muy recomendable para carnes rojas.

FICHA Bodega: Durón

D.O.: Ribera del Duero

Añada: 2019

Temperatura de servicio: 14-16ºC

Precio aproximado: 32 €

Calificación: 7,5 / 10

La Rellanilla

Esta bodega fundada en 1969 y actualmente propiedad del Grupo Perelada, se caracteriza por elaborar vinos de corte tradicional en pleno corazón de la Rioja Alavesa. Su situación en las márgenes del Ebro le confieren un clima muy particular. La rellanilla es quizá el vino menos tradicional de todos los tintos de esta bodega, pues su crianza sobre sus lías durante seis meses en depósitos de hormigón y la edad del viñedo lo convierten en un tinto de corte muy actual. Tiene un color morado propio de su juventud. Aromas a moras, arándanos y regaliz.

FICHA Bodega: Viña Salceda

D.O.: Rioja

Añada: 2023

Temperatura de servicio: 14-17ºC

Precio aproximado: 16 €

Calificación: 7 / 10

Viñas del Vero Gewürztraminer

Este blanco monovarietal de “gewürztraminer” está elaborado con las uvas de un solo viñedo. Es un blanco perfecto para servirse como aperitivo y también para maridar con elaboraciones asiáticas, quesos curados y platos picantes. En su fase visual destaca por su color amarillo intenso con reflejos verdosos. En nariz, junto con los aromas florales, aparecen otros de futas exóticas y tropicales con mucha potencia. En boca es un vino bastante fresco, con mucha persistencia final, envolvente y de trago bastante largo. Uno de los mejores blancos de la D.O.