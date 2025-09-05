Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La cata: los vinos recomendados de la primera semana de septiembre

Enrique Bellver

Enrique Bellver

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:07

Durón Óptimo

Un reserva muy bien estructurado, de corte tradicional y que pasa por ser uno de los tintos coupage a base de Cabernet-Sauvignon 10%, Tempranillo ... 76% y Merlot 14% más equilibrados de toda la D.O. Unos taninos muy maduros y una larga crianza hacen de este Durón un vino perfecto para guardar todavía por un espacio superior a los 5 años, más o menos.  Color cereza intenso con tonos picota. En nariz destacan los aromas a ciruelas y frambuesas muy maduras. En boca tiene mucha persistencia, cuerpo y equilibrio. Muy recomendable para carnes rojas. 

