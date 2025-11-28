Vinos malagueños y productos locales, en un nuevo festival en La Térmica

Vinos malagueños, gastronomía y productos locales. Esos son los ingredientes de la primera edición de GastroWine, festival enogastronómico que comienza este viernes en La Térmica ... y se prolongará hasta el domingo 30. Organizado por la Diputación de Málaga, a través de su marca Sabor a Málaga, la cita contará con la participación de 18 bodegas, seis puestos de restauración y un mercado de productos locales.

Concretamente, las bodegas presentes en el evento proceden de once municipios de la provincia: Mollina, Sayalonga, Moclinejo, Málaga, Ronda, Almáchar, Antequera, Fuente de Piedra, Álora, Arriate y Sedella. Se trata de Bodegas Bentomiz, Carpe Diem, Cortijo La Fuente, Dimobe, Embrujo del Sur, Excelencia, Fabio Coullet, Gross Hermanos, Huerto de La Condesa, La Capuchina, La Melonera, Lunares, Málaga Virgen, Martín Kieninger, Pérez Hidalgo, Quitapenas, Sedella y Vetas.

En cuanto a la zona culinaria, se distribuye en dos secciones. Por una parte, las propuestas culinarias creadas por Kraken, Lígula, Descorche de Cervantes, La Bocaná, Ménade y Nakara. Y por otro lado, una zona dispuesta con un pequeño mercado con productos locales con presencia de quesos de cabra malagueños, embutidos de cerdo ibérico, así como chacinas de cabrito, además de postres a base de chocolates y cafés. Todo ello a cargo de Cabraline, Agammasur, Jamones Alto Genal, La Torcaleña, Chocolates Maychoco y cafés Mokasol.

El evento, con entrada gratuita, también ofrece actividades como catas y talleres

Con un horario de 12.00 a 22.30 horas, durante este viernes 28 y sábado 29, y de 12.00 a 18.00 horas el domingo 30, quienes asistan a este encuentro también pueden participar en alguna de las actividades gratuitas que se han programado y que cuentan con un aforo limitado de 30 plazas por actividad.

Previa inscripción, se podrá elegir entre catas a ciegas, maridajes, clases magistrales de coctelería, taller de venencia y actividades infantiles de reciclado o elaboración de galletas, entre otras, estando disponibles a través de la página web gastrowine.malaga.es desde este viernes, a las 10:00 horas, y hasta completar aforo.

Asimismo, durante las tres jornadas se sucederán distintas actuaciones musicales en directo con artistas malagueños como Durovino, Guillermo Olvera, La Taraska o Mami Curl & Co y los DJ Nana o Kaya.

Fin solidario

La entrada será gratuita aunque, al acceder al recinto, quienes lo deseen, podrán solicitar una copa personalizada del evento, por importe de 2 euros y en concepto de fianza, que servirá para comprar una consumición de los vinos representados. Una vez usada, la copa será entregada al equipo de camareros, que le proporcionará una copa nueva limpia para seguir disfrutando de nuevas propuestas vinícolas. A la salida del evento, el cliente podrá decidir si recuperar su fianza o donar el importe a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Y es que el festival también tiene un lado solidario: dispondrá de una zona para la venta de 'merchandising' personalizado de 'GastroWine', como bolsas de tela y camisetas, cuya recaudación se destinará íntegramente a la citada asociación.