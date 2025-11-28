Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un total de 18 bodegas participan en Gastrowine.

Vinos malagueños y productos locales, en un nuevo festival en La Térmica

Sabor a Málaga organiza desde este viernes hasta el domingo Gastrowine, encuentro que reúne a 18 bodegas, restauración y música

SUR

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:09

Comenta

Vinos malagueños, gastronomía y productos locales. Esos son los ingredientes de la primera edición de GastroWine, festival enogastronómico que comienza este viernes en La Térmica ... y se prolongará hasta el domingo 30. Organizado por la Diputación de Málaga, a través de su marca Sabor a Málaga, la cita contará con la participación de 18 bodegas, seis puestos de restauración y un mercado de productos locales.

