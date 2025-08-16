Vinos blancos, donde la diversidad manda

Dentro del mundo vinícola, los blancos son precisamente los vinos donde existe una mayor diversidad. Esa diversidad es fruto de los niveles de azúcar de ... las uvas, las variedades y las técnicas de elaboración. Hoy, los blancos están de moda y además atendiendo a esa moda es la diversidad la que manda en el mercado.

La gama de matices que nos vamos a encontrar en los blancos va desde los blancos secos, sin apenas azúcar residual, hasta los vinos blancos dulces. Pero no todo termina aquí. Entre estas diversidades nos encontraremos los blancos tranquilos, es decir, sin burbujas, y los espumosos.

Las mejores pistas a la hora de decidirnos por un tipo u otro de diversidad las encontraremos en el color de los vinos. Los jóvenes suelen tener un color pajizo claro, mientras que los envejecidos van a tener un color dorado más o menos intenso según el tiempo de crianza y oxidación. Al final, dependiendo del cuerpo, así será nuestra elección; hay blancos fáciles y ligeros de beber, medianos con mayor cuerpo en boca y otros densos y persistentes.