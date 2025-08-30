Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Vino y hielo, una moda con arraigo popular

Enrique Bellver

Enrique Bellver

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

El debate está servido, especialmente en los beachs y chiringuitos no solo de Málaga y provincia, también en buena parte de España. Sumilleres y consumidores ... no se ponen de acuerdo a la hora de recomendar o no servir el vino con cubitos de hielo en la copa, especialmente si se trata de blancos o rosados. El argumento de expertos es que cuando el hielo se derrite en la copa afecta a las características organolépticas del vino, pues no solo pierde intensidad el vino, también el agua con el que están hechos los cubitos alteran las sensaciones en nariz y boca. No obstante, además hay que tener en cuenta que el frío intenso atenúa los aromas y hace que el vino pierda su carácter afrutado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio
  2. 2 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  3. 3 Varapalo judicial a las comunidades: no pueden obligar a asumir los gastos del ascensor a propietarios exonerados años atrás
  4. 4

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  5. 5 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  6. 6 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  7. 7 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  8. 8

    Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga
  9. 9

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  10. 10 Un accidente entre cinco vehículos en Rincón de la Victoria provoca ocho kilómetros de retenciones en la autovía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vino y hielo, una moda con arraigo popular

Vino y hielo, una moda con arraigo popular