Territorio Tarón: vino y románico riojano

Enrique Bellver

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

El enoturismo está de moda, incluso entre un turista que apenas bebe vino, pero viajar a 'Territorio Tarón' en pleno corazón de La Rioja, muy ... cerca de Haro, la capital del vino riojano, es mucho más que una simple visita a una bodega o a una zona vitivinícola. En Territorio Tarón se entremezcla el vino con el arte románico. Generaciones de agricultores han dejado su saber, su modo de vida, en estos viñedos centenarios, configurando un paisaje y una forma de vida en la que el vino y el patrimonio van de la mano. Poder hacer una cata de estos vinos procedentes de viñedos tan longevos en una ermita románica está al alcance de la mano. La Cooperativa y Bodega Tarón, que agrupa a familias de viticultores asentados en estas tierras desde tiempos inmemoriables, dispone de la capacidad de enseñar y abrir algunas de estas iglesias para realizar catas de de sus vinos a los enoturistas, además también se catan muchos de sus vinos entre viñas que tienen más de cien años. Tomar un Pantocrator en la iglesia románica no se olvida jamás.

