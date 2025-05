Tasca Láska busca sorprender con su segundo restaurante en Málaga

Marina Martínez Miércoles, 7 de mayo 2025, 00:09 Comenta Compartir

Zuzana Salamon empezó a darse cuenta de que tenía que hacer algo. Ya no eran ni una ni dos las reservas que se veía obligada ... a rechazar por falta de espacio, sino muchas más. Estaba claro que debía crecer si no quería seguir perdiendo clientes. Comenzó a buscar locales hasta que se le cruzó uno en la calle Fernando Camino que sabía que no podía dejar escapar. Y así ha sido. En apenas un mes, esta eslovaca afincada en Málaga ha puesto en marcha allí su segundo restaurante en la ciudad: Tasca Láska Malagueta, que se suma al que abría hace algo más de tres años en la avenida de la Aurora.

En este caso, el nuevo cuenta con dos plantas (con una capacidad de unas 35 personas por cada una), una amplia barra y la huella de Nesui en un enorme mural que huele a Málaga, pero ambos con la misma filosofía: sorprender. «A mí me gusta comer cosas originales, no lo mismo que hay en todos sitios, por eso siempre he intentado ofrecer yo también eso, platos que sorprendan y que no comas habitualmente en casa, pero que a la vez todo el mundo pueda probar», explica Zuzana Salamon sobre una propuesta que, por el nombre, atrae a numerosos checos, polacos, escandinavos, holandeses… Pero, al mismo tiempo, puede llegar a confundir al malagueño. Carpaccio de gambones, crujiente de chivo malagueño y tartar de atún rojo con helado de wasabi, entre sus propuestas El guiño eslovaco está en 'láska' ('amor'), pero también se puede encontrar el español en 'tasca'. Algo que en el fondo resume muy bien la esencia del negocio: cocina fusión, aunque en realidad más escorada hacia el lado andaluz/malagueño. No en vano, el rondeño Rafael Peña está al frente de la cocina. De ella salen elaboraciones como el carpaccio de gambones, la mini hamburguesa con salsa de mango, la patata brava rellena de kefta de ternera, el crujiente de chivo malagueño o el brioche de presa ibérica, shiitake y salsa de trufa, además de personales platos como el tartar de atún rojo con helado de wasabi o la sopa de alubias y trufa con chorizo y morcilla (tradicional de Eslovaquia). Parte de la sala del nuevo local y algunas de sus especialidades: la tarta pavlova y los arroces. M. M. / Daniel Maldonado / T. L. Y junto a los apartados de carne y pescado, otro dedicado a los arroces, que en La Malagueta se podrán pedir individuales. Es una de las pocas diferencias de carta que encontrarán los clientes habituales de Tasca Láska en este nuevo emplazamiento. «Nos da un respiro porque al estar distribuido en dos plantas, nos permite utilizar la de arriba para grupos o mesas más grandes», explica esta entusiasta eslovaca que un buen día se enamoró de Málaga y dejó su trabajo en IBM para instalarse aquí. Luego vendría su marido y su hija, y hasta ha tenido otro hijo en nuestra ciudad: «Yo cuando vine lo tuve claro, quería quedarme aquí, así que empecé a dar clases de español y a trabajar como camarera con Álvaro Saura en El Liceo de Torre de Benagalbón». Cajas de picnic para llevar a la playa De aquello han pasado ya casi diez años, pero fue el germen del giro que dio a su vida pasando de la informática a la hostelería. «Siempre me ha gustado mucho comer, pero también la pastelería», justifica Zuzana Salamon, que precisamente pone su firma a uno de los postres estrella de su carta: la tarta pavlova. Tampoco tiene problema en arrimar el hombro en la cocina cuando hace falta. Aunque su plantilla se acerca ya a la treintena. En La Malagueta abre con cinco. Es prudente. De hecho, ha querido arriesgar con el horario de apertura (y de cocina): de 16.00 a 00.00 horas. «Abrimos cuando la mayoría cierra«, avisa confiada en que »por la zona y la cercanía a la playa puede ser que haya gente que quiera hacer una merienda-cena temprana o que quiera aprovechar la mañana y comer más tarde, ya iremos viendo cómo funciona». Eso sí, ya empieza a idear propuestas que le permiten la nueva ubicación: «Estoy pensando en la posibilidad de preparar cajitas tipo picnic para poder llevar a la playa». Es uno de sus muchos planes. El más inmediato es la cena con el cocinero eslovaco Daniel Hamrak el próximo 16 de mayo (menú degustación, 69 euros por persona). Habrá más. No puede esconder su motivación Zuzana Salamon.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Restaurantes

Gastronomía

Málaga

Eslovaquia