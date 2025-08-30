Tafí, una parrilla argentina

Tafí, el nombre de una localidad ubicada al oeste de la provincia de Tucumán, también es el nombre de uno de los últimos restaurantes de ... cocina argentina abierto en San Pedro Alcántara. En los tres o cuatro últimos años los restaurantes argentinos han proliferado en toda nuestra provincia, siendo en muchos casos unos buenos referentes para los paladares más carnívoros.

Más que una cocina fusión, la cocina argentina es una gastronomía confusión, ya que es el resultado de lo que se conoce como cocina criolla, propia de la época colonial, la heredada de los pueblos nativos que poblaron esta nación y lo que aportaron las diferentes corrientes de inmigrantes a lo largo de los tiempos, en especial españoles e italianos. Con el paso del tiempo y poco a poco, esta fusión de culturas alimentarias ha ido conformando lo que hoy se reconoce como cocina argentina, que generación tras generación se ha ido transmitiendo hasta nuestros días. Es esta cocina generacional la que en Tafí nos vamos a encontrar, aunque, eso sí, con algunos platos más creativos para dar satisfacción a una clientela que busca elaboraciones más ligeras.

Tafí Dirección: Avda. Juan Vargas. San Pedro Alcántara

Teléfono: 951 576 541.

Web: tafimarbella.com

Cierre: Domingos.

Precio: Croquetas asado: 12 €. Entraña premium: 24 €. Ojo de bife 500 grs.: 49 €

Valoración: Cocina: 7,5. Sala: 7. Carta de vinos: 7. Calificación: 7 / 10

Al frente de la parrilla ejerce con suma discreción, pero con una habilidad frente al fuego muy precisa, Pablo Drapel, y en sala sus otros dos socios, Anabel González y Fernando Salame. La carta de Tafí es bastante amplia, ya que intenta reflejar buena parte de esa cocina argentina tradicional que han heredado desde sus antecesores, de ahí que no solo se centre en las carnes y cortes de las mismas a la parrilla, también se ofrecen esos platos que con el paso del tiempo han ido haciéndose consustanciales con esta cultura alimentaria, entre los que podemos encontrar la cazuela de humita calchaquí o, lo que es lo mismo, una suave crema de maíz y calabaza con queso, una filete milanesa a la napolitana o los sorrentinos de jamón y queso, además, claro está, de sus empanadas de carne o la provoleta. En esta casa llevan a gala que todas sus carnes de vacuno son auténticas argentinas y la mayoría de sus cortes son los tradicionales.

La carta de vinos, un poco corta en cuanto a referencias, recoge una selección de tintos argentinos, españoles de Rioja y Ribera del Duero a precios moderados. Tafí es uno de esos asadores argentinos que no nos va a defraudar, tanto por su cocina como por su decoración.

Aguacate braseado

Ampliar

Esta especialidad más pudiera ser un homenaje al aguacate malagueño acompañado de ciertas verduras, donde la cebolla roja cruda combina muy bien con la melosidad y temperatura del aguacate al haber pasado previamente por la brasa.

Empanada de carne

Ampliar

El secreto de una buena empanada argentina reside precisamente más en la masa que en el relleno, aunque tampoco deja de ser importante. En Tafí este relleno de la empanada no está sobrepasado en especias y la masa es compacta y suave.

Mollejas a la brasa

Ampliar

Unas mollejas de tamaño medio grande con bastante sabor llegan a la mesa con un leve toque cítrico que aporta el limón, igualmente pasado por la brasa, pero muy levemente, el tiempo justo para marcarlo y que aporte acidez a la molleja.

Croquetas de asado

Ampliar

Croquetas es uno de los platos que últimamente más abundan en los restaurantes malagueños, aunque pocas veces nos vamos a encontrar unas donde el asado argentino es la clave en cuanto a su sabor y textura. Jugosas, sabrosas y crujientes.