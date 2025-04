Rosados, un mundo de sensaciones aromáticas

Enrique Bellver Sábado, 26 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Son muchos los mitos que existen alrededor de los vinos rosados y en su mayoría inciertos. Para empezar hay que desmontar el primero, los rosados ... no son una mezcla de vinos tintos con blancos, aunque los hay también. La mayoría se elaboran con uvas tintas. Otro mito asegura que estos vinos se hacen para los que no les gusta el vino. Falso. Los rosados encierran todo un mundo de sensaciones cromáticas y aromáticas, incluido el pase por boca. Estos vinos ofrecen matices organolépticos que nunca vamos a encontrar en un blanco o un tinto, además tienen una mayor versatilidad a la hora de maridar con un buen número de platos de distintas cocinas, de ahí que haya que desterrar el mito de que los rosados solo son vinos de aperitivo. Los rosados están de moda, en especial los pálidos salmón tipo provenzales. Málaga e Ibiza son las zonas españolas donde más rosados se consumen, especialmente a partir de esta temporada primaveral y en el verano. Pero no hay que confundir un rosado con un clarete, pueden ser similares en el color, pero no en su elaboración.

