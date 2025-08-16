Las Palmeras, en Málaga: Una cocina tradicional y de producto

Enrique Bellver Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Las Palmeras es uno de esos restaurantes familiares a pie de playa que generación tras generación, y ahora está la tercera, se han ido pasando ... el testigo consiguiendo ser un referente a la hora de comer una cocina tradicional elaborada con un producto de mucha calidad. Enrique Murillo, su actual director, además de ser un conocedor de los productos a utilizar en la cocina, también es un amante de los vinos y eso está reflejado en su actual carta y bodega. En Las Palmeras no solo vamos a encontrar grandes pescados y mariscos, igualmente vamos a disfrutar de una buena bodega que abarca más de 300 referencias en vinos nacionales e internacionales a precios muy sensatos.

Dirección Pº. Marítimo El Pedregal

Teléfono 952 297 37

Cierre Lunes

Calificación 8 / 10 Ha sido la calidad y frescura de los pescados y mariscos que a diario llegan desde las lonjas malagueñas a esta casa lo que ha generado la confianza de tanta y tanta clientela. La Palmeras es sinónimo de buena cocina marenga, tanto en las brasas como en los guisos. No hay que dejar de probar el arroz caldoso con carabineros o la sopa de rape, ni tampoco los espetos de sardinas, y por supuesto el gazpachuelo que prepara la tía de Enrique. Una agradable terraza frente al mar y una magnífica selección de pescados y mariscos son causa más que justificada para visitar Las Palmeras este verano.

