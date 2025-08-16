Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A pie de playa

Las Palmeras, en Málaga: Una cocina tradicional y de producto

Enrique Bellver

Enrique Bellver

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

Las Palmeras es uno de esos restaurantes familiares a pie de playa que generación tras generación, y ahora está la tercera, se han ido pasando ... el testigo consiguiendo ser un referente a la hora de comer una cocina tradicional elaborada con un producto de mucha calidad. Enrique Murillo, su actual director, además de ser un conocedor de los productos a utilizar en la cocina, también es un amante de los vinos y eso está reflejado en su actual carta y bodega. En Las Palmeras no solo vamos a encontrar grandes pescados y mariscos, igualmente vamos a disfrutar de una buena bodega que abarca más de 300 referencias en vinos nacionales e internacionales a precios muy sensatos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El día que Francisco Santamaría volvió a nacer en La Rosaleda
  2. 2 Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social
  3. 3 El autor de seis incendios forestales en Teba: un exfontanero municipal que «odia» al equipo de gobierno
  4. 4 Los fuegos artificiales inauguran hoy ocho días de feria en Málaga
  5. 5 La ola de calor también asfixia a Málaga: aviso naranja para este fin de semana por máximas de hasta 42ºC
  6. 6 Cuatro grandes yates se citan en el puerto para asistir al inicio de la feria de Málaga
  7. 7 ¿Las empresas pueden obligar a los trabajadores a contestar llamadas y WhatsApp fuera de su horario?: sí, en estos casos
  8. 8

    El Málaga cambia de objetivos
  9. 9

    La Feria de Málaga arranca hoy con una previsión de menos ocupación en hoteles y viviendas turísticas
  10. 10 La última serie de mafiosos que fascina a Arturo Pérez-Reverte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las Palmeras, en Málaga: Una cocina tradicional y de producto

Las Palmeras, en Málaga: Una cocina tradicional y de producto