Soleo (Marbella): Cocina tradicional de producto

E. BELLVER

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

Más que el beach club del hotel El Fuerte, un clásico de esta ciudad, es todo un restaurante a pie de playa frente al hotel ... y en pleno paseo marítimo marbellí. Esta temporada, su chef ejectivo, Ladislao Comins, ha renovado parte de los platos de la carta dando supremacía a los productos locales, en especial los pescados de la zona y el atún. Entre los platos más intersantes que he podido probar este verano en mi visita a Soleo, y que recomiendo sí o sí, es el salmorejo con mojama y tomate cherry soasado al amontillado y, por supuesto, los boquerones al limón. En pocos sitios de esta parte de Marbella fríen el pescado como aquí, crujiente y jugoso a la vez, pero sin ese color tostado que suelen tener algunas frituras cuando el aceite se ha reutilizado demasiadas veces. Con respecto al salmorejo, más bien es una crema jugosa donde el toque del cherry soasado al amontillado y las finas lonchas de mojama resaltan el sabor y aroma sin que este salmorejo pierda un ápice de frescura en boca, es más, diría que refuerza ese frescor. En la carta nos vamos a encontrar con una buena selección de arroces tradicionales que bien merecen nuestra atención, en especial el meloso de atún, y, como no podía ser de otra manera, mariscos y pescados de cercanía. La carta de vinos es perfecta.

