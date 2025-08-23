Las brasas de Raúl (Rincón de la Victoria): Cocina ecléctica

Las Brasas de Raúl es uno de esos restaurantes que sin elaborar una cocina rompedora o reactualizada sí que viene a cubrir un hueco entre ... los establecimientos de cocina popular en el Rincón de la Victoria, tanto por su oferta, como por su ubicación en pleno centro de la población en una de las plazas más populares y concurridas.

Gabriel Romero en sala y Raúl Guerrero en cocina decidieron en el año 2021, sin apenas conocerse entre ellos, asociarse y abrir este restaurante. Pronto su oferta y sus precios, así como la contundencia de sus platos en cuanto a cantidad, llamaron la atención de una clientela arraigada en el Rincón y poco a poco también de turistas y visitantes. Sus platos de cuchara en invierno donde los lunes se ofrece puchero malagueño, los miércoles gazpachuelo, jueves sopa de marisco y todos los viernes sus reconocidos callos, calaron entre los oriundos de esta localidad, lo mismo que sus jornadas dedicadas a la carne de vacuno.

Sin duda, el centro de la oferta culinaria son las carnes a la parrilla, dejando a un lado las llamadas «Raul's delicatessen» donde figuran elaboraciones como el tataki de atún o el atún marinado, junto a la pata de pulpo a la brasa, un plato que ya aburre a fuerza de ser tan reiterativo en un buen número de restaurantes. Aquí la profesionalidad de Raúl salta a la vista, no hay que olvidar que antes de este establecimiento estuvo en asadores como El Gaucho o en las cocinas de Las Dunas de Estepona. La selección de estas carnes pasa por el cerdo ibérico en sus distintos cortes, presa, secreto, lagarto; chistorra, chorizo criollo, pollo especiado, hamburguesas de vacuno...y, por supuesto los distintos cortes y maduraciones de vacuno Simmental, Retinta, gallega o uruguaya.

Pero la cocina de esta casa no se detiene sólo en las carnes, a diario hay una serie de sugerencias elaboradas en su mayoría con productos locales y amparados por Sabor a Málaga, ya que este establecimiento forma parte de esta marca promocional de la Diputación malagueña. Entre estas sugerencias no suelen faltar las albóndigas en salsa de almendras ni el chivo de Canillas.

La bodega, no muy extensa, sí mantiene una buena selección de vinos tintos de Ribera del Duero y Rioja, así como algunos vinos de la D.O. Sierras de Málaga, todos a un precio correcto.

Algunos platos

Tataki de atún rojo: Pocos secretos a la hora de elaborarlo tiene un tataki de atún, por otra parte un plato que ya empieza a ser demasiado reiterativo en las cartas de los restaurantes malagueños. En esta ocasión, un corte correcto y una calidad aceptable del atún.

Revuelto de matanza: Interesante y vistoso revuelto hecho con algunos de los embutidos clásicos de la matanza, es decir, morcilla, pimentón y pequeños trozos de la carne del animal. Raúl debe ser más atrevido y presentar un revuelto donde la jugosidad esté presente.

Pata de chivo a la brasa: Una pata de chivo asada y que llega a la mesa en su punto justo de fuego para que el sabor y los jugos se mantengan uniformes. Tamaño adecuado, buena calidad del chivo de Canillas y una guarnición tradicional para realzar este plato.

Entrecot de vacuno: Definitivamente donde más a gusto se encuentra Raúl es precisamente frente a las brasas. Los tres colores de una buena carne de vacuno hecha a las brasas aparecen en este entrecot de ternera retinta. Sin duda, uno de los platos más logrados.

Las Brasas de Raúl: Dirección: Plaza Gloria Fuertes, 7. Telf.: 675 477 778. Cierre: Martes. Horario: De 13.00 a 16.30 h. y de 20.00 a 23.30 h.

Precios: Patatas bravas: 6,50€ Entrecot vaca: 25€ Pata de chivo: 18€

Valoración: Cocina: 6,5 Sala: 6 Carta de vinos: 6 Calificación: 6,5 / 10