Casa Felisa (Madrid): Los domingos, cocido

Los sabores más propios del otoño e invierno han regresado a la cocina de Casa Felisa, lo mismo que los 'cocidos', ya que todos los ... domingos se puede degustar la receta del cocido madrileño más clásico y tradicional, servido en tres vuelcos y que sigue, según cuentan, todos los pasos de la receta original de la madre del chef de esta casa, Antonio del Álamo, ubicada en la madrileña calle de la Beneficencia.

Desde el pasado 5 de octubre se ha recuperado su ritual más esperado: el cocido de los domingos. Se cocina a fuego muy lento y en su elaboración se emplean garbanzos pedrosillanos, hueso de tuétano, jarrete de ternera, pollo de corral, tocino, espinazo salado, hueso y carne de jamón ibérico, relleno de carne, chorizo, morcilla, patatas y verduras frescas. En la mesa se sirve en tres vuelcos: primero la sopa con piparras encurtidas, después los garbanzos con verduras acompañados de una salsa de tomate y finalmente las carnes y el tuétano en su hueso, con miga de pan tostada con chalota y perejil. Un cocido muy sabroso.

Dirección Beneficencia,15

Teléfono 914 475 111

Cierra Nunca

Calificación 7 / 10

El restaurante se encuentra en el castizo barrio de Las Salesas y es una digna representación de la cocina popular española, y en esta temporada mucho más con los guisos del día. Carta de vinos bastante tradicional a precios normales.