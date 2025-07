El bar de Huelin que ofrece 24 tapas tradicionales

Manu Balanzino Viernes, 18 de julio 2025, 00:23 Comenta Compartir

Todo empezó casi por casualidad. El chef Pachu Barrera se disponía a abrir Taró, su restaurante de corte más formal a escasos metros, cuando el cartel de «se traspasa» apareció en un local cercano. Un café y una conversación bastaron para cerrar el trato. Así nació La Caverna, hace ya dos años. «Queríamos recuperar el espíritu de las tascas de toda la vida con tapas tradicionales bien hechas, un buen vermut o una cerveza», resume el cocinero.

El local, presidido por una gran barra rectangular y mesas y sillas altas, evoca a las sidrerías del norte o incluso a cuevas como los Dólmenes de Antequera, figuras que están presentes y decoran sus paredes.

Más información Dirección: C/ Tomás Echeverría, 21, Málaga

Teléfono: 951 434 810

Precio de las tapas: 2 a 3,50 euros

Su carta incluye más de 24 tapas populares: desde la clásica ensaladilla rusa hasta el caldillo de pintarroja, pasando por el montadito de pollo al curry, los buchones de rosada, el Juanmita (lomo, huevo de codorniz y mayonesa) o las albóndigas con tomate. Mención especial a un clásico de toda la vida que cada vez se pierde más y solo gana peso durante las celebraciones navideñas, es el caso de los huevos rellenos, un entrante que nunca falla.

«Los huevos rellenos son un plato que se vende muchísimo. Es una receta que a mí personalmente me encanta pero, a día de hoy, se han perdido en la mayoría de los bares y me parece una tapa estupenda. Utilizamos una buena mayonesa y un atún de calidad», dice Barrera. Se termina cubriendo los huevos con la misma salsa, atún desmigado y aceituna verde. No hay más, el sabor de siempre en un bocado.

Si llega en torno a las dos de la tarde, quizá tenga suerte y pruebe el arroz del día -mixto, de carne, de marisco- o unos fideos. Eso sí, cuando se termina, se terminó. Lo que nunca falta es el vermut casero, elaborado con una cuidada mezcla de especias y vinos, preparado en el propio local y utilizado también en cócteles.

Y sí, hay postres. La Caverna ofrece un brownie con helado de pistacho o un coulant de chocolate con helado de frambuesa, porque siempre hay sitio para algo dulce.

