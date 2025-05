El restaurante Blossom planea trasladarse al Museo de Málaga

Blossom, el último restaurante de Málaga en obtener la estrella Michelin, ha comenzado a hacer las maletas para trasladar el negocio. El establecimiento capitaneado por ... Emi Schobert pretende trasladar su cuartel general hasta el Museo de Málaga, en la plaza de la Aduana.

Aunque de momento no es oficial, la empresa que consta como propietaria del restaurante, Costa Patagonia SL, ha sido la única que se ha presentado al concurso público convocado por la Junta de Andalucía para ocupar dicho espacio. Además de ser la única, cumple con todos los requisitos marcados, por lo que es bastante seguro que se le concederá la explotación del servicio.

En concreto, el pliego indica que la empresa adjudicataria deberá explotar tanto el restaurante que se encuentra en la cuarta planta del edificio como la cafetería que hay junto a la entrada principal y la tienda. De adjudicarse definitivamente, el nuevo restaurante tendría una superficie de 312 metros cuadrados, con 181 de salón y 36 de terraza y capacidad para un máximo de 40 comensales.

Según consta en el pliego, los adjudicatarios también deberán ofrecer un servicio de cátering para aquellos actos que el museo incluya en su actividad con una valoración de 3.000 euros al año de forma gratuita. Se establece un plazo de vigencia de 5 años, susceptible de prórrogas anuales por 5 años más.

De momento, los posibles adjudicatarios no han querido hacer declaraciones porque no tienen ninguna evidencia de que se lo vayan a adjudicar. No obstante, de seguir adelante con el proceso esperan que el traslado pudiera realizarse este mismo año.

Emi Schobert llevaba meses buscando la mejor ubicación para trasladar su restaurante. Ubicado en la calle Strachan, cuenta con una capacidad muy limitada, por lo que había planteado trasladarse este mismo verano, pero el incendio que arrasó el local el pasado mes de enero le obligó a retrasar sus planes. Ahora ha visto en el Museo de Málaga la ubicación ideal.

El restaurante del Museo de Málaga lleva cerrado desde la pandemia en el año 2020 y acumula tres licitaciones fallidas. Tanto que en la última la Junta de Andalucía optó por eliminar la tabla de precios mínimos de platos y menús, lo que había provocado el rechazo de los hosteleros aspirantes a la gestión de las cocinas de la Aduana.

Según avanzó SUR, el centro expositivo dependiente de la Consejería de Cultura también decidió dar entonces un mayor plazo de amortización y aumentar la explotación de tres a cinco años como mínimo, con la posibilidad de prolongar el servicio otro lustro más hasta completar una década.