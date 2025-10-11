Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Emi Schobert, en el nuevo restaurante. Salvador Salas

Blossom, una nueva estrella en el Museo de Málaga

El restaurante de Emiliano Schobert reabre en el palacio de la Aduana tras un año de contratiempos y con un único deseo: «Sólo aspiro a disfrutar, que aún no hemos podido»

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:01

Comenta

A Emiliano Schobert, Emi para los amigos y colegas de profesión, se le ve tranquilo. «Venimos de ganar en fútbol 5 y ahora hemos pasado ... a fútbol once; sin duda será todo más fácil». Con este símil futbolístico, deporte que le apasiona como a cualquier buen argentino, compara el traslado de Blossom, el restaurante con el que ha obtenido una estrella Michelin, al Palacio de la Aduana. Y es que el nuevo espacio es gigante si se compara con el pequeño local en el que hacían «milagros» en la calle Strachan. Ahora cuentan con 312 metros cuadrados, diez veces más que en el anterior local y sólo la cocina es más grande que todo el restaurante en el que obtuvieron el reconocimiento gastronómico. Un cambio radical que les abre «un mundo de posibilidades» que esperan aprovechar al máximo.

