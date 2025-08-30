Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A pie de playa

La Recaleta, la exaltación de la sencillez

Enrique Bellver

Enrique Bellver

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

No hay duda, La recaleta es uno de los mejores chiringuitos que nos podemos encontrar en Málaga ciudad, precisamente por elaborar una cocina marinera tradicional ... utilizando un producto de categoría y donde cada uno de sus platos que conforman la carta es toda una exaltación a la sencillez. Sin duda, Luis Miguel, César y el propio jefe de cocina ejecutivo del Grupo La Milla, Javier, se hubieran equivocado si en lugar de esta cocina se hubieran dedicado a diseñar y planificar platos marineros alejados de la tradición y de los hábitos alimentarios de los propios malagueños que frecuentan esta playa, pues La recaleta es todo un auténtico restaurante a pie de playa que no solo en verano ha sido un triunfador, también a lo largo del otoño e invierno se le augura un futuro prometedor si mantienen la misma línea culinaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  2. 2

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  3. 3 Un accidente entre cinco vehículos en Rincón de la Victoria provoca ocho kilómetros de retenciones en la autovía
  4. 4 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  5. 5

    Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga
  6. 6 Investigan si la madre del niño de tres años desaparecido en Marbella se lo ha llevado a Rusia
  7. 7 Los hospitales de Málaga contarán con unidades específicas para tratar complicaciones de enfermedades crónicas
  8. 8

    Los constructores de Málaga en la década de 1920
  9. 9 Muere un hombre en Casarabonela al volcar un camión hormigonera
  10. 10

    WhatsApp e IA: así quiere acabar una startup malagueña con la frustración de cargar el coche eléctrico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Recaleta, la exaltación de la sencillez

La Recaleta, la exaltación de la sencillez