La Recaleta, la exaltación de la sencillez

Enrique Bellver Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

No hay duda, La recaleta es uno de los mejores chiringuitos que nos podemos encontrar en Málaga ciudad, precisamente por elaborar una cocina marinera tradicional ... utilizando un producto de categoría y donde cada uno de sus platos que conforman la carta es toda una exaltación a la sencillez. Sin duda, Luis Miguel, César y el propio jefe de cocina ejecutivo del Grupo La Milla, Javier, se hubieran equivocado si en lugar de esta cocina se hubieran dedicado a diseñar y planificar platos marineros alejados de la tradición y de los hábitos alimentarios de los propios malagueños que frecuentan esta playa, pues La recaleta es todo un auténtico restaurante a pie de playa que no solo en verano ha sido un triunfador, también a lo largo del otoño e invierno se le augura un futuro prometedor si mantienen la misma línea culinaria.

La Recaleta Dirección: Av. S. Allende 340. Málaga capital

Cierra: No cierra.

Calificación: 7,5/10. La oferta gastronómica sigue el mismo modelo que el de La Milla de Marbella, es decir, una carta que cambia casi todos los días según mercado, algunos platos ya convertidos en imprescindibles como el tartar de atún con patatas fritas, las gambas de cristal fritas con huevos o la ensaladilla con quisquillas, pero, eso sí, a unos precios muy competitivos si tenemos en cuenta la calidad del producto. Los arroces siguen sorprendiendo, lo mismo que la carta de vinos.

