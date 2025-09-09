Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Parte de la sala interior de El Piropo, en pleno paseo marítimo. M. M.

El Piropo, nueva cocina non-stop en Málaga

Alejandro Domínguez estrena proyecto propio en Huelin con una carta que busca sorprender dando prioridad a la identidad local y al producto de mercado, pero con un aliño exótico

Marina Martínez

Marina Martínez

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:10

No tenía clara la ubicación. Sí el objetivo: ofrecer al malagueño una cocina honesta, con personalidad y ganas de sorprender. Lo ha cumplido en pleno ... paseo marítimo Antonio Banderas de Málaga. Allí, en el número 5, Alejandro Domínguez ha 'lanzado' El Piropo, una esquina para la «cocina mediterránea con toques internacionales». Ahí se unen sus raíces malagueñas con un bagaje que le ha llevado a países como Alemania, donde trabajó junto a un equipo tan cosmopolita que ha dejado huella en su forma de ver la gastronomía.

