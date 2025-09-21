Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios

En pleno corazón de Málaga, la reconocida cadena tabernaria Er Pichi de Cái reafirma su apuesta por la ciudad con la inauguración de su sexto ... local, situado en la emblemática calle Casapalma, 11. El nuevo espacio, que hasta hace poco albergaba Casa Antuan, promete convertirse en un punto de referencia para quienes buscan sabor gaditano, tapeo auténtico y el ambiente lleno de alegría que los caracteriza. El jueves 25 de septiembre, a las 20:00, abre sus puertas.

Desde sus modestos comienzos en Huelin, el proyecto impulsado por Israel Vieyte e Iñaki Teijón ha vivido una expansión imparable: su primer local allí fue replicado con éxito en Teatinos, Soho y El Palo, y también salió de la capital al abrir en Alhaurín de la Torre.

En cuanto a diseño, mantiene la identidad habitual de la marca: una decoración interior que evoca con fuerza a Cádiz, con salón amplio, barra y detalles carnavaleros en homenaje al Gran Teatro Falla. Cada rincón recuerda a la Tacita de Plata y saca una sonrisa: remos, imágenes de La Caleta, Mágico González o Camarón.

Migue Fernández

Carta, ambiente y herencia gaditana

Lo que distingue a Er Pichi de Cái no es solo su crecimiento geográfico, sino su fidelidad a la cocina tradicional gaditana: pescaíto, atún rojo de almadraba, salazones, tortillas de camarones hechas al momento, variedad de guisos y alguna sorpresa cárnica ideada en colaboración con el Asador Iñaki. Todo ello servido en espacios donde la música, el arte y la cultura gaditanos tienen presencia viva: guitarras, recuerdos carnavalescos y una atmósfera festiva que convierte cada visita en una experiencia más allá de lo puramente gastronómico.

Una apertura estratégica

La elección de Casapalma nº 11 no es baladí: se trata de una zona céntrica con gran tránsito, ideal para captar tanto al residente como al visitante. El jueves 25 estará abierto con horario continuado, de 12:30 a 00:00, lo que permite adaptarse tanto al mediodía como a las cenas, reforzando su perfil de taberna de tapeo.

Retos y expectativas

El reto es consolidarse en un mercado donde la competencia en gastronomía informal y tapeo es feroz. Sin embargo, Er Pichi de Cái ha demostrado saber adaptarse: juega con la cercanía, el precio asequible, la autenticidad y una atmósfera que hace sentir al cliente como si estuviera en Cádiz. Si consigue mantener calidad, servicio ágil y ese toque festivo tan característico, la nueva apertura podría convertirse en un punto de encuentro habitual.

Las siguientes ubicaciones que se barajan, y que parecen no tardarán mucho en ser una realidad, son Cerrado de Calderón, Muelle Uno y Fuengirola.

Con esta nueva taberna, Er Pichi de Cái suma seis locales entre Málaga capital y su provincia, reafirmando su ambición de llevar «un trocito de la Tacita de Plata» a cada barrio malagueño.