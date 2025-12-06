Palapa Beach, sabores mediterráneos

Palapa Beach, ya desde el exterior nos damos cuenta de que no es un chiringuito más de cuantos se encuentran a lo largo del Paseo ... Marítimo de Torremolinos. Es un auténtico club social y familiar, un restaurante a pie de playa, y cuyo objetivo es que el cliente encuentre y disfrute de sensaciones diferentes en cualquier época del año, incluido el invierno.Si penetramos en su interior enseguida nos vamos a dar cuenta, si ya lo conocíamos de años anteriores, del cambio que ha experimentado en cuanto a espacios, mobiliario y decoración, pues la cocina de Xabier Navarro mantiene los mismos parámetros que la hicieron triunfar en una zona donde la demanda del cliente se inclina por unas elaboraciones más tradicionales.

Palapa Beach Dirección: Paseo Marítimo de Torremolinos

Teléfono: 951 505 100.

Cierre: Ningún día.

Web: Latribujazba.com

Precios: Berenjenas parrilla: 14€. Arroz carabineros: 30€. Ceviche corvina: 18€

Valoración: Cocina: 7,5. Sala: 7. Carta de vinos: 6,5. Calificación: 7 / 10

La vertiente culinaria que aquí nos vamos a encontrar se enmarca perfectamente en las raíces de nuestra cocina mediterránea, aunque siempre habrá algunos platos donde la fusión asiática esté presente. Xabier lo ha tenido claro desde el principio, hay que elaborar una oferta gastronómica lo suficientemente atractiva y alejada de la del resto de la mayoría de chiringuitos y restaurantes de playa de los alrededores si de verdad se quiere captar a un público que demanda una mayor diversidad. La carta es fruto de un proceso de reinvención, adaptación y fusión de distintas culturas alimentarias reunidas en un mismo espacio y siendo el factor visual y la cromaticidad de los platos el hilo conductor que llega a sorprender al cliente.

Lo que más me ha gustado de la oferta de cocina de Palapa Beach es que si dejamos de centrar nuestra atención en el colorido de los platos y en su presentación, en todos y cada uno de ellos el sabor original de los distintos productos es perfectamente reconocible. Una demostración de que la tradición no está reñida con la reinterpretación, lo que un cocinero debe poseer son conocimientos suficientes y equilibrio en la ejecución de cada receta. Unas simples berenjenas a la parrilla o una sencilla coliflor se convierten en frescos y divertidos platos. Pero este espacio da para mucho y los cócteles que aquí preparan con acierto son perfectos para alargar la sobremesa de cara a disfrutar de un 'tardeo' frente al mar. La carta de vinos no acaba de estar en consonancia con la cocina de Palapa Beach y necesita un reactualización más equilibrada en cuanto a referencias.

Ceviche de corvina

Ampliar

Una elaboración de corte andino muy correcta en cuanto a la utilización del vinagre y los cítricos sobre el pescado junto a un aderezo con base de leche de tigre en ají amarillo y unos chips de plátano macho y choclo. Muy fresco en boca.

Arroz de carabineros

Ampliar

Xabier mantiene en Palapa dos formas diferentes de preparar este clásico arroz, seco o caldoso. Me inclino por el seco a la llauna, o sea, en bandeja de hojalata. Un buen fondo de marisco y un arroz en su punto justifican esta elección.

Berenjenas a la parrilla

Ampliar

Cuando se domina la parrilla se obtienen verdaderos manjares con productos sencillos. Un ejemplo lo tenemos en estas berenjenas, de tamaño medio, con un ligero toque de tomate seco, alcaparras y piparras que aumentan el sabor del plato.

Secreto ibérico

Ampliar

Un secreto cortado a modo de carnitas y preparado en el horno durante 12 horas a 70º se convierte, tras pasar brevemente por la parrilla en un bocado sabroso, potente y muy característico de la carta de esta casa. Todo un acierto.