Cartel colocado sobre la fachada del local.

El nuevo Manolo Bakes ya tiene fecha de apertura en Málaga

La popular pastelería se instalará en un local en el centro comercial Vialia

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:11

Los fanáticos de los 'manolitos' ya están contando las horas para que Manolo Bakes, la popular pastelería nacida en Madrid, se estrene en el Centro ... de Málaga. La empresa se instalará en el centro comercial Vialia, junto a la estación María Zambrano, y prevé abrir sus puertas el próximo jueves 25 de septiembre.

