El nuevo Manolo Bakes ya tiene fecha de apertura en Málaga
La popular pastelería se instalará en un local en el centro comercial Vialia
Málaga
Martes, 23 de septiembre 2025, 19:11
Los fanáticos de los 'manolitos' ya están contando las horas para que Manolo Bakes, la popular pastelería nacida en Madrid, se estrene en el Centro ... de Málaga. La empresa se instalará en el centro comercial Vialia, junto a la estación María Zambrano, y prevé abrir sus puertas el próximo jueves 25 de septiembre.
La nueva tienda tendrá una superficie de 70 metros cuadrados y se convertirá en la tercera que abra en la provincia. Actualmente la empresa dispone de un punto de venta en Muelle Uno y otro en el centro comercial Miramar, en Fuengirola.
Desde la compañía aseguran apostar por Málaga, a la que consideran «una de las ciudades con mayor dinamismo y proyección turística del país». Respecto al centro comercial elegido añaden que es «el lugar idóneo para acercar el universo Manolo Bakes a un público cada vez más amplio».
En el nuevo local ofrecerán sus populares 'manolitos' (cruasanes) y 'palmitas' (palmeras), sándwiches calientes, cafés de especialidad, zumos y smoothies.
Previo a la apertura, desde hace varios días la fachada del local en el que abrirán sus puertas puede leerse «próxima apertura» y también de cómo formar parte del proceso de selección para conformar la plantilla de este nuevo negocio.
