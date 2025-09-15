La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga

Málaga lo ha vuelto a hacer. Un restaurante de la capital ha escalado hasta el olimpo de la paella valenciana y ha logrado el premio ... a la Mejor Paella Nacional en la 64 edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana que se celebra en Sueca.

El restaurante Los Reyes, que hace dos años ya se coronó en este mismo certamen, ha vuelto a repetir premio al imponerse en la final celebrada el pasado domingo. En el certamen participaban 40 cocineros de todo el mundo, todo ellos especializados en preparar el arroz a la forma tradicional valenciana. El malagueño concursaba en la categoría de restaurantes nacionales, entre los que no se encontraban los valencianos.

Los encargados de preparar el arroz de premio han sido David García Baez, el cocinero y propietario del restaurante y Beni Petrova, su mujer, que ejerce como responsable de sala y ayudante de cocina. Ya con el premio en la mano reconocen que supone «un reconocimiento al trabajo que se hace cada día».

Para que todos los concursantes compitan en igualdad de condiciones, todos los participantes disponían los mismos ingredientes que habían sido repartidos por la organización: pollo de corral, conejo, judías verdes planas, caracoles y garrafón fresco.

¿Y cuál es el secreto para preparar la mejor paella valenciana de España? «El secreto es práctica, práctica y más practica; que te guste, que le pongas pasión y que cuando la estés terminando ya quieras hacer la siguiente», resume el chef. Sin dar detalles sobre los tiempos y momento en el que colocar los ingredientes, añade: «es cuestión de darle cariño y prestarle atención cada cinco minutos».

Ampliar David García y Beni Petrova antes de preparar la paella valenciana. Sur

En el concurso participaron 40 cocineros de todo el mundo (15 internacionales, doce valencianos, tres de la localidad de Sueca y 10 del resto de España). Entre los seleccionados también había otro de Málaga, el restaurante Trocadero, que no ha podido acceder al podio. «El premio confirma que seguimos con ambición y con ganas de traernos algún año el premio a la mejor del mundo», señala David.

El premio a la mejor paella del mundo ha sido para el restaurante Sabor Amar Paellas, de Ecuador, el segundo fue para el restaurante Lenin Ruelas Cocina, de Mexico, y el tercero para Casa Macario, de Tavernes de la Valldigna (Valencia).

Restaurante familiar desde 1973

El restaurante Los Reyes es un negocio familiar que abrió Pepe Reyes, el padre del actual propietario, en el año 1973. Se encuentra en la calle Río Cabrera, en el distrito de Cruz de Humilladero, y se especializa en cocina tradicional y arroces.

David García intodujo los arroces valencianos hace seis años, después de aprender y enamorarse de ellos tras una visita a Valencia con un arrocero amigo. «Me enamoré y me di cuenta de que no soy cocinero sino arrocero». Entonces decidió cambiar el rumbo del negocio hasta llegar al día de hoy, cuando cuentan con 15 arroces diferentes en su carta.

Entre sus especialidades, sin duda, el arroz valenciano, el arroz con carabineros rojos y el caldoso de bogavante. En la carta también cuentan con una amplia variedad de entrantes, ensaladas, pescado y mariscos.

Los Reyes se encuentra actualmente cerrado por obras y prevé reabrir sus puertas el próximo miércoles. Desde hace una semana están modernizando uno de los salones, el que tenían más tradicional, para darle una estética más moderna.