McDonald's abrirá un nuevo restaurante en un barrio de Málaga

McDonald's ha iniciado los trámites para abrir un nuevo restaurante en la zona de La Trinidad. La cadena de hamburguesas ha solicitado un informe ... de calificación ambiental al Ayuntamiento de Málaga con la idea de estrenar un nuevo local en la calle Mármoles.

Según se recoge el tablón de edictos, el nuevo restaurante se ubicaría en los número 50, 52 y 54, que corresponden a un edificio que actualmente está en obras y que anteriormente ocupaba el histórico bar El Racimo.

De momento se desconoce la fecha exacta ni probable de esta nueva apertura, ya que esta solicitud es el primer paso previo a que el proyecto se ponga en marcha. En el caso de recibir el visto bueno, los promotores del nuevo restaurante deberán hacer frente a las obra y adecuación del local, algo que no será especialmente rápido.

El referido El Racimo cerró sus puertas en diciembre de 2023 tras más de un siglo vinculado al barrio. Aunque entonces dijo que el cierre era por jubilación, la realidad es que el edificio había sido adquirido por la empresa Aljonoz para la construcción de una promoción de seis viviendas que, en memoria, lleva el nombre de El Racimo.

McDonald's cuenta ya con cerca de 120 restaurantes en toda la región y se encuentra en pleno proceso de expansión a nivel nacional. Actualmente dispone de630 establecimientos y contempla la creación de 10.000 nuevos puestos de trabajo en cuatro años.

En Málaga cuentan actualmente con 30 restaurantes. El último de ellos abrió a finales de diciembre del año pasado en la Urbanización Finca Don Pedro, en Fuengirola, lo que supuso la creación de 40 puestos de trabajo.