Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
McDonald's abrió su último restaurante en Fuengirola. Sur

McDonald's abrirá un nuevo restaurante en un barrio de Málaga

La cadena de hamburguesas ha iniciado los trámites para abrir un nuevo local en la calle Mármoles, en la zona de la Trinidad

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:13

Comenta

McDonald's ha iniciado los trámites para abrir un nuevo restaurante en la zona de La Trinidad. La cadena de hamburguesas ha solicitado un informe ... de calificación ambiental al Ayuntamiento de Málaga con la idea de estrenar un nuevo local en la calle Mármoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  2. 2 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  3. 3

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  4. 4 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  5. 5 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  6. 6 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  7. 7 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  8. 8

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  9. 9 Vuelve el Veranillo del Membrillo: más de 30 grados este fin de semana en Málaga
  10. 10 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur McDonald's abrirá un nuevo restaurante en un barrio de Málaga

McDonald&#039;s abrirá un nuevo restaurante en un barrio de Málaga