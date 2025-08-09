Marina Playa, cocina marinera tradicional

Ya no me cabe la menor duda después de haber sido un año más el presidente del jurado de la Ruta del Espeto que organiza ... SUR, en el chiringuito, más bien restaurante frente al mar, Marina Playa en el Rincón de la Victoria es donde nos vamos a poder tomar el mejor espeto de sardinas de toda Málaga. Con este año ya van tres en los que la familia Palma se han alzado con el Premio del Jurado.

Marina Playa Dirección: Playa de la Marina s/n. Rincón de la Victoria

Teléfono: 649 575 846.

Cierre: Lunes.

Calificación: 8 / 10.

Los hijos de los fundadores, Noelia, Bernardo y Francisco, continúan a diario atendiendo a una clientela que más que una hamaca y sol a pie de playa, lo que buscan es una cocina marinera tradicional y auténtica de calidad. Ellos continúan desarrollando todo lo que aprendieron de sus padres, lo que ha hecho que este lugar haya adquirido carta de naturaleza por su oferta culinaria y por los productos utilizados, en especial el pescado y marisco de la Caleta de Vélez.

En las brasas y espetando se encuentra Ángel Ruiz y en la cocina, Frutos Jiménez, quien prepara además uno de los mejores gazpachuelos de toda la Costa del Sol. Si de verdad queremos disfrutar de una comida inolvidable, lo primero es echar un vistazo al expositor de la entrada, elegir y acabar con un arroz caldoso de marisco. La bodega ha ganado enteros cada año y cuenta con grandes referencias